Najila Trindade será despejada amanhã caso não pague o aluguel atrasado

A modelo Najila Trindade pode ser despejada de seu apartamento. De acordo com o UOL, a mulher que acusa Neymar de estupro e agressão foi condenada a pagar uma dívida de R$ 26,7 mil até esta terça-feira (25) e, caso isso não ocorra, será obrigada a deixar o imóvel.

A condenação ocorreu no dia 30 de maio, um dia antes dela registrar o Boletim de Ocorrência acusando Neymar. De acordo com o processo judicial, Najila não quitou o aluguel entre agosto do ano passado e fevereiro deste ano - totalizando sete meses de atraso.

Marcus Vinícius Picconi, proprietário do imóvel, disse ter enfrentado problemas com Najila durante a vigência do contrato. De acordo com ele, a inquilina já havia atrasado o aluguel em outras ocasiões. A energia elétrica chegou a ser cortada pela falta de pagamento.

Najila não aparece no apartamento há dias. O local tem sido foco da apuração do suposto estupro. A modelo acusou que houve um arrombamento no imóvel, quando teriam roubado o tablet dela. No aparelho, segundo versão da modelo, estariam os vídeos que poderiam incriminar o jogador.