Naldinho agradece contribuição da torcida em projeto pra ajudar ídolos

Com o futebol mundial paralisado em praticamente todo o mundo por conta da pandemia do novo coronavírus, torcedores apaixonados pelo esporte e que estão em casa cumprindo o isolamento social têm encontrado nas reprises dos jogos a chance de matar a saudade dos clubes e seleções.

Neste sábado (25), será a vez da torcida do Bahia reviver um momento marcante. E também de ajudar quem, no passado, construiu a história do clube e hoje precisa de apoio.

A partir das 14h30, o canal por assinatura SporTV retransmite o duelo entre Bahia e Fluminense, disputado há 31 anos na Fonte Nova. O triunfo por 2x1 deu ao Esquadrão a vaga na final do Brasileirão de 1988, contra o Internacional, e deixou o tricolor mais perto da segunda estrela.

Para aproveitar o momento, o Bahia lançou uma ação e iniciou a ‘venda de ingressos’ para a partida que detém o recorde de público da antiga Fonte Nova: 110.438 pessoas. O valor simbólico é de R$ 5 e o dinheiro arrecadado será usado para financiar o projeto Dignidade aos Ídolos, criado em 2018 e que atualmente oferece ajuda financeira para seis ex-jogadores do clube em situação de vulnerabilidade.

“O torcedor vai assistir de casa se sentindo na Fonte Nova. Trinta anos depois, vamos acrescentar mais torcedores aos 110 mil que compareceram na época”, explicou Guilherme Bellintani, atual presidente tricolor.

Além de ajudar quem precisa, o torcedor que entrar na campanha receberá um ingresso virtual semelhante ao da partida e descontos em estabelecimentos parceiros do clube. Até a manhã de ontem, mais de 5 mil ingressos já haviam sido vendidos. A comercialização acontece através do aplicativo do Bahia.

Um dos beneficiados no programa, o ex-atacante Naldinho comemorou a participação da torcida e a ajuda que vem recebendo do clube. “Moro aqui em São Paulo e vou te falar, nunca vi uma coisa dessa, uma torcida tão fanática quanto a do Bahia. Tive a honra de vestir essa camisa, dei o meu sangue, meu suor, e hoje o Bahia vem me ajudando. Mesmo sendo virtual, um jogo que foi em 1988, a torcida participa”, disse.

Atualmente, Naldinho vive com a família na cidade de Marília, em São Paulo. Ele conta que a pandemia alterou a sua rotina. “Aqui em São Paulo, a capital está muito perigosa. Em Marília tem alguns casos e nós estamos nos precavendo. Como tenho diabetes, doença crônica, não posso vacilar. Estou casa, de máscara, evito sair, só se for coisa urgente. Essa pandemia é mundial, parou tudo e temos que ter a consciência e cada um fazer a sua parte”.

Quem também manifestou a felicidade pela movimentação da torcida tricolor foi o ex-lateral Zanata, outro beneficiado pelo projeto. Através das redes sociais do Bahia, ele pediu para que os torcedores continuem contribuindo. “Esperamos a colaboração de vocês, isso é muito importante para a continuidade do programa de dignidade aos ídolos”.

Naldinho e Zanata por pouco não estiveram na campanha que deu ao Bahia o bicampeonato brasileiro. Enquanto Zanata chegou a ser campeão baiano em 1988, mas foi negociado antes do Brasileiro, Naldinho desembarcou no tricolor na temporada seguinte ao título, em 1989. “Tive a oportunidade de jogar com 80% desses jogadores que foram campeões”, lembra.

Criado em 2018, o programa Dignidade ao Ídolos reserva 0,31% do orçamento do Bahia para ajuda aos ex-jogadores em dificuldade financeira. Esse ano, o clube projetou o orçamento de R$ 180 milhões, mas o valor dificilmente vai ser alcançado por conta da pandemia do coronavírus.

Para ter direito ao benefício, os ex-atletas passam por uma análise da comissão do projeto. Os nomes selecionados são levados para aprovação no Conselho Deliberativo. Os benefícios oferecidos são mensais e variam de um a três salários mínimos, a depender da situação social de cada ex-atleta.

Além de Naldinho e Zanata, os ex-jogadores Alberto Leguelé, Jorge Campos, Jair e Helinho estão sendo contemplados. O próximo a integrar o grupo será Romero.