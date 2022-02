Namorada de jovem encontrado com corte na barriga diz que eles 'apagaram' após uso de droga

A jovem que estava com o namorado no momento em que ele teve a barriga cortada na praia do Ermitão, em Guarapari, disse à Polícia Civil que o casal usou drogas e álcool no local, e "apagaram".

As declarações foram dadas após depoimento na tarde desta segunda (31). O boletim de ocorrência, do dia 16 de janeiro, já constava o uso de drogas.

"Ela relatou que os dois utilizaram, pela primeira vez, um quadradinho de papel, mas não soube informar mais detalhes por não se lembrar o que aconteceu após fazer uso da droga", contou o advogado das famílias dos jovens, Lécio Machado.

Quadradinho de papel é uma expressão usada para se referir á droga LSD, por causa de seu formato.

Além do uso de drogas e de álcool, aos policiais civis também foi relatado que os fatos aconteceram na praia e que ela pediu ajuda aos vigias do Parque Morro da Pescaria, onde a praia fica localizada, por volta das 2 horas.

O advogado dos jovens contou que eles chegaram à praia do Ermitão entre 20h30 e 21h30. Eles teriam ouvido música, bebido vinho, entrado no mar e usado a droga.

Vítimas de ataque

O advogado das famílias já havia declarado que o casal de jovens estava fazendo um luau na praia do Ermitão quando o rapaz foi vítima de "ação criminosa e violenta praticada por terceiros", garantindo que a garota que estava com ele não seria a autora do corte.

As informações foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (31) por meio de uma nota enviada pelo advogado das famílias, Lécio Machado. No texto, os familiares dizem que os autores do crime ainda são desconhecidos.

O casal, que mantém um relacionamento há cerca de um ano, estava no local para comemorar uma viagem de estudos que o rapaz faria para o exterior.

O advogado confirmou a veracidade de uma imagem que circula nas redes social e mostra o estudante falando em um grupo sobre o ataque.