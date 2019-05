Namorada de Lula controla visitas a cela de ex-presidente em Curitiba

Foto: Reprodução

Namorada e já usando um anel de compromisso com o ex-presidente Lula, a socióloga Rosângela da Silva passou a fazer uma triagem das pessoas que visitam o petista na sede da Polícia Federal, em Curitiba.

De acordo com a Revista Época, os amigos de Lula acham que, ao delegar a triagem à amada, ele encontrou uma forma de só encontrar quem ele quer, sem passar pelo ônus de vetar qualquer pessoa.

Ainda de acordo com a publicação, os filhos de Lula não aprovaram totalmente o namoro do pai. Janja, como é conhecida, só é amiga nas redes sociais de Bia Lula, uma das netas do ex-presidente.

Rosângela trabalha atualmente no escritório da Itaipu Binacional, também em Curitiba. Segundo seu perfil em uma rede social, ela foi cedida para a Eletrobrás durante três anos e nove meses.

Membros do PT dizem que o casal, que se conheceu quando Lula era presidente e passou pela estatal, se reencontrou em abril de 2018 durante as caravanas que o petista fez pelo Sul do país.

Lula e Janja se encontram sempre no fim de tarde das quintas-feira por cerca de uma hora e sem visitas íntimas, o que Lula reclama algumas vezes.