Namorada de Lumena se declara após eliminação: 'Que bom te ter de volta'

A jornada de Lumena no Big Brother Brasil 21 desagradou boa parte do público, mas não afetou o sentimento de sua namorada Fernanda Maia. Após ter sido eliminada com 61,31% dos votos nesta terça-feira (2), a psicóloga baiana recebeu uma declaração da amada.

"Nossa relação é assim: um lugar de serenidade que nos permite manter as nossas individualidades, fazer os nossos próprios corres, sabendo que temos para onde retornar", começou Fernanda.

"Parceria verdadeira é estar presente em todos os momentos, e o nosso amor é sobre isso. Tudo o que tenho a te dizer só pertence a nós duas. Seguimos juntas, é o que importa. E, que bom te ter de volta", finalizou a cantora e percussionista.

'Não te reconheço'

Apesar do acolhimento na saída, Fernanda criticou a postura de Lumena durante o BBB. No último dia 7 de fevereiro, a cantora desabafou em suas redes sociais.

"Só tenho condições de responder pelos meus próprios atos. Tenho recebido um número absurdo de mensagens cobrando respostas que não devem ser dadas por mim, afinal eu sigo com os meus princípios", começou ela.

Depois ela analisou a edição do reality como um todo, que, segundo ela, ganhou um tom violento e doloroso de acompanhar.

"Não tem sido fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro. Não tem sido fácil também lidar com as tentativas de me tirarem o direito de entender como isso tudo me atravessa, no meu tempo", revelou.

A namorada da psicóloga reforça que não tem motivo para se sentir intimidada pela demanda de respostas públicas. E pede: "Parem de me ameaçar, de cobrar posicionamento ou de relacionar com a minha carreira artística".

"Tentar me atingir dessa forma é compactuar com toda essa onda de violência e, na moral, na era do 'passar pano' e do 'cancelamento', eu só quero que vocês lembrem que eu e a família de Lumena não entramos no BBB21 e o que temos a dizer precisa ser apenas a ela.", conclui.