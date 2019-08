Namorada de Marta é diagnosticada com câncer de mama

A zagueira Toni Pressley, namorada da atacante Marta, da Seleção Brasileira de futebol, foi diagnosticada com câncer de mama. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (7) pelo clube da defensora, o Orlando Pride, dos Estados Unidos. Pressley já deu inicio ao tratamento e foi submetida a uma cirurgia na última sexta-feira (2), em um hospital de Orlando, informou o clube. O time da atleta, porém, ainda não revelou o estado de saúde dela depois do procedimento.

Médico do Orlando Pride, Daryl Osbahr diz que o time lutará junto da jogadora contra a doença.

"Ela está em ótimas mãos e estamos trabalhando em conjunto com os oncologistas para garantir que ela tenha tudo o que precisa para combater a enfermidade e voltar logo ao esporte", disse o médico.

Pressley também recebeu o apoio do gerente-geral do time, Erik Ustruck. "Não conseguimos imaginar o que Toni está passando. Em nome de todos do clube, eu gostaria de estender o nosso apoio incondicional a ela e toda sua família durante o período de tratamento. A saúde e o bem-estar de Toni são a nossa prioridade. Estamos felizes em poder fornecer o total apoio do clube", disse em solidariedade.

Toni Pressley é jogadora do Orlando Pride desde 2016 e teve uma temporada por empréstimo no Canberra United, da Austrália. A jogadora teve diversas passagens pelas categorias de base da seleção americana.