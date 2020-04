Namorado da mãe de Neymar foi casado com empresário baiano

(Foto: Reprodução/Fábia Oliveira)

Desde que Nadine Gonçalves, 52 anos, mãe de Neymar, assumiu seu novo namorado, o jovem Tiago Ramos, de 23 anos, a internet está empolvorosa com o passado do rapaz. De acordo com a colunista do jornal O Dia Fábia Oliveira, Tiago morou por quase três anos com o empresário Eduardo Pereira, de Salvador. A jornalista ainda divulgou fotos do ex-casal e conversas que tinham no WhatsApp.

Além de proprietário de um escritório de advocacia, Pereira ainda é dono de um time de futebol. Ainda de acordo com Fábia, os dois moraram juntos (entre idas e vindas) de 2015 a 2018, quando o romance terminou. Foi Eduardo quem deu a primeira chance a Tiago no futebol. Ele quem levou o novo 'padrasto' do Neymar, que morava em Monteiro, na Paraíba, para jogar em um time da Bahia.

(Foto: Reprodução/Fábia Oliveira)

Enquanto foi casado com Eduardo, Tiago morava em uma mansão com o ex em Alphaville, desfrutava dos carros importados do empresário e deixava seus colegas de time 'passados' ao chegar de helicóptero para jogar. No São João da Paraíba, Eduardo bancou um camarote para Tiago. Além dele, quem também tinha camarote próprio na festa era a prefeita de Monteiro.

A colunista de O Dia ainda revelou que, antes de efetivamente o romance terminar, em 2018, Tiago chegou a se envolver com um assessor de São Paulo, chamado Irinaldo Oliver, em 2017. Tiago e Eduardo ensaiaram uma volta, mas o rompimento aconteceu de vez após Eduardo descobrir que, além do assessor, Tiago também estava ficando com o humorista Carlinhos Maia. Enquanto conversavam e ainda havia possibilidade de reatar o casamento, os dois chegaram a combinar de passar a virada de ano para 2019 juntos, mas não rolou.

A reconciliação do ex-casal também não aconteceu por conta do início do relacionamento de Tiago com a apresentadora Flor, do SBT. Tiago fora apresentado a Flor por um amigo em comum. Mas o relacionamento com a apresentadora também não durou muito.

O colunista Leo Dias, de Uol, também afirmou que Tiago já teve um affair com o humorista Carlinhos Maia. Além disso, ele já namorou com Mauro, cozinheiro particular de Neymar.

Foi através de Mauro, inclusive, que Nadine conheceu Tiago - na época, o rapaz ainda namorava o cozinheiro, segundo o colunista. Desde que soube do novo namoro do ex, o cozinheiro apagou as fotos que mantinha nas redes sociais com Tiago.

Fã de Neymar, Tiago conseguiu se aproximar do círculo de contatos do jogador e chegou a assistir uma partida do PSG, em Paris, do camarote. Também esteve na festa de aniversário do jogador, em fevereiro, quando se aproximou de Nadine. O colunista afirma que Mauro foi pego de surpresa com tudo e rompeu qualquer contato com Tiago.

Já com Carlinhos Maia, o affair aconteceu quando o humorista estava separado momentaneamento do hoje marido, Lucas Guimarães.

Assessor de imprensa muito conhecido em São Paulo, Irinaldo Oliver, confirmou que já ficou com Tiago. "Fiquei com ele de 2017 até o meio de 2018. Na verdade, eu fiquei chocado com essa notícia agora porque meu telefone não para de tocar. Começaram a me mandar as fotos dele com a mãe do jogador. Estou em choque. Sempre soube que ele ficava com mulher também, porém nunca havia visto", diz.

Nadine e Tiago postaram a mesma foto nas redes sociais neste sábado para assumir o namoro, confirmado pela assessoria da família de Neymar.

"O inexplicável não se explica, se vive...", escreveu Nadine na legenda. Tiago foi curto: "Inexplicável". Neymar escreveu na foto da mãe: "Seja feliz, mamãe. Te amo". O pai dele, ex-marido de Nadine, deixou palmas e uma mão rezando no seu comentário.