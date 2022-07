Namorado de Ana Maria Braga pede demissão da Globo após assumir relacionamento

Ana Maria Braga se rendeu ao amor aos 73 anos e assumiu um novo namoro. Inclusive, o namorado da apresentadora do Mais Você é um jornalista que também trabalha na TV Globo.

Mas, o que ninguém esperava era que o novo namorado da "Namaria" fosse pedir demissão da emissora para ficar com a apresentadora.

A informação foi dada pela Band e compartilhada pelo portal Em Off. Segundo o site, o comunicador vai prestar serviços para ajudar Ana Maria Braga nas redes sociais.

QUEM É O NOVO NAMORADO DE ANA MARIA BRAGA?



Fábio Arruda é o nome do atual namorado de Ana Maria Braga. Os dois tentavam levar uma relação discreta, mas, com a divulgação da informação, o "sigilo" do relacionamento chegou ao fim.

Os dois, aliás, foram flagrados juntos no último domingo (27/07), no Rio de Janeiro, na gravação do último episódio do quadro "Super Chefinhos".

Fábio Arruda trabalhava como editor de imagens no departamento esportivo da Globo.

Ainda segundo a colunista, Fábio Arruda teria participado também da festa junina realizada por Ana Maria em sua fazenda, no começo de julho.