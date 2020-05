Namorado de Gugu pede reconhecimento de união estável na Justiça

O chef de cozinha Thiago Salvático entrou de vez na briga pela herança bilionária de Gugu Liberato. O suposto ex-namorado do apresentador entrou na Justiça com um pedido de união estável homoafetiva e partilha de bens cumulados durante o período em que estiveram juntos.

Segundo o portal Notícias da TV, na ação protocolada na 9ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, o chef garante ter se relacionado com o apresentador por mais de sete anos, e que por três anos levavam uma vida conjugal.

No processo que tem mais de 100 páginas, os advogados de Thiago detalharam a história do relacionamento do chef com Gugu, desde o dia em que se conheceram, em novembro de 2011, até a morte. Salvático, que mora na Alemanha, esteve no velório do apresentador, realizado em 29 de novembro, em São Paulo.

O documento conta que Thiago e Gugu se conheceram em um voo entre São Paulo ao Rio de Janeiro. Por terem se sentado lado a lado na viagem, foram conversando durante o trajeto e trocaram e-mails assim que desembarcaram. Somente em fevereiro de 2012 o apresentador enviou a primeira mensagem, e a partir daí passaram a se falar diariamente por telefone.

Em maio daquele ano fizeram a primeira viagem juntos. Foram para Milão, na Itália, e se hospedaram em quartos separados. Já instalados, passaram duas horas conversando nos aposentos do apresentador e antes de descerem para o jantar no restaurante do hotel, deram o primeiro beijo.

Ficaram poucos dias juntos e só voltaram a se encontrar em outubro do mesmo ano, desta vez na casa de Gugu na cidade de Barueri (SP). Decidiram passar o fim de semana em Búzios (RJ) e viajaram com o jatinho particular do apresentador.

Após os dias juntos, Thiago retornou para a Alemanha, e mantiveram contato diário. Eles se reencontraram somente em julho de 2013, em uma viagem romântica pelo sul da Itália, passando por Ísquia e Positano. Foi nesta ocasião que eles tiveram a primeira relação sexual. Em agosto do mesmo ano, em um hotel de luxo em Istambul (Turquia), o apresentador o teria pedido em namoro.

Foram anexados ao processo comprovantes das inúmeras viagens que fizeram juntos ao redor do mundo. O processo lista mais de 40 destinos, como Espanha, Ilhas Maldivas, Dubai, Finlândia, Áustria, África do Sul, México e França. Diversas fotos dos dois juntos também constam no processo.

Ainda de acordo com o Notícias da TV, a defesa incluiu ainda trechos de inúmeras conversas que tiveram por meio do aplicativo WhatsApp. Nos textos constam os apelidos carinhosos do casal: "Paxtel" e "Poxinha".

No processo, a defesa de Thiago diz que foi numa viagem à Suíça, realizada em novembro de 2016, que ocorreu a conversa que definiu o novo status do relacionamento. Eles teriam assumido o compromisso de ficarem juntos para sempre e formarem uma família.

Há diversos relatos íntimos do casal.

Thiago afirma que no último aniversário celebrado por Gugu, em 10 de abril de 2019, eles estavam em Sintra (Portugal) e pediu para que o músico do restaurante em que jantavam tocasse Chariots of Fire, música-tema do filme Carruagens de Fogo (1981), composição instrumental que fazia parte da história do casal.

Ele também cita a última viagem que fizeram juntos, entre 17 outubro e 4 de novembro de 2019. No último dia de turismo, o perfil oficial do Power Couple Brasil havia sido invadido e noticiado a morte do apresentador. Eles estavam em Singapura e de lá o apresentador publicou no Instagram uma foto da piscina do hotel em que se hospedaram para dizer que estava vivo.

Retornaram ao Brasil e ficaram juntos até 15 de novembro, e Gugu precisou retornar a Orlando (EUA) para resolver problemas com seus filhos. Uma semana depois, Thiago foi notificado por Nilton Moura, motorista e confidente do apresentador, sobre o acidente doméstico que o matou.

Na ação, a defesa do chef de cozinha argumenta que o envolvimento entre os dois não tinha mais como evoluir em termos afetivos, e que o acordo verbal selado em novembro de 2016, quando combinaram de passar o resto de suas vidas juntos e constituir família, configura a relação como uma união estável.

Entre as provas a seu favor, é dito que o casal compartilhava cartões de crédito e que Thiago tinha as senhas dos cartões pessoais de Gugu. Além disso, possuíam investimentos em conjunto administrados por ambos. E também cita os aplicativos que compartilhavam, entre eles o Playplus, serviço de streaming da Record.

Além do reconhecimento da união estável homoafetiva e a divisão dos bens adquiridos desde novembro de 2016, a defesa de Salvático pede uma indenização de R$ 100 mil e que os réus (filhos, sobrinhos, irmãos e mãe de Gugu) arquem com as custas processuais.

A reportagem entrou em contato com Maurício Traldi, advogado de Thiago Salvático, mas ele não quis fornecer mais detalhes. Apenas disse que neste momento não irá se manifestar.