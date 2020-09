Namorado é indiciado por tentativa de feminicídio contra médica

O médico Rodolfo Cordeiro Lucas, namorado da médica Sáttia Lorena Patrocínio Aleixo, foi indicado nesta quinta-feira (3) por tentativa de feminicídio contra a companheira. Sáttia Lorena sofreu traumatismo craniano após cair do 5º andar do apartamento dela, em Armação, no dia 20 de julho, depois de uma discussão do casal.

O indiciamento foi uma decisão da delegada Bianca Andrade, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), que investiga o caso. O inquérito foi concluído e remetido à Justiça, mas não foi feito um pedido de prisão contra Rodolfo Lucas.

Isso porque ele á havia sido preso em flagrante, mas acabou sendo liberado pela própria Justiça. Testemunhas disseram que a médica estava consciente instantes após o acidente e que chegou a pedir para não morrer.

No dia 20 de agosto, exatamente um mês após a queda, a delegada informou que Sáttia havia acordado do coma e estava consciente, mas com a memória recente comprometida. Ela segue internada em uma unidade particular, sem previsão de alta.

Os advogados de Sáttia Lorena e de Rodolfo Cordeiro informaram à TV Bahia que só vão se posicionar quando tiverem acesso ao inquérito.