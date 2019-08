Namorado que abandonou jovem baleada em hospital é preso em SC

(Foto: Reprodução)

Suspeito de matar a namorada, Leonardo Nathan Chaves Martins foi preso nesta sexta-feira (9), um dia depois da Justiça expedir o mandado de prisão preventiva dele. Leonardo se apresentou à polícia e foi levado para o Presídio Regional de Joinville, em Santa Catarina.

Gabriella Custódio da Silva, 20 anos, foi morta com um tiro no peito em 23 de julho. Ela foi baleada na casa da sogra, no distrito de Pirabeiraba. Leonardo a levou no porta-malas até um hospital, onde abandonou a jovem e fugiu. O suspeito alegou em depoimento que o tiro que atingiu a namorada foi acidental.

"Leonardo está tranquilo. Prontamente ele quis colaborar. Ele já disse que não deve nada. 'O que aconteceu foi um acidente então eu vou me entregar'. E a Justiça vai fazer o restante", disse ao G1 o advogado Jonathan Moreira dos Santos.

O inquérito já foi concluído e Leonardo vai responder por feminicídio. O pai dele foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo - a que foi usada por Leonardo - e fraude processual. Outros dois amigos do suspeito foram indiciados também por fraude processual porque tentaram fugir com o carro usado para transportar Gabriella. Um deles, amigo do pai, foi retirar o carro da garagem e foi preso depois por embriaguez ao volante.

A defesa alega que Leonardo estava mostrando a arma para Gabriella quando aconteceu o disparo. O delegado Eliezer Bertinotti não acredita na versão. "É fato notório. A arma precisa de um acionamento mecânico para funcionar", Ele diz ainda que os familiares e amigos de Leonardo inciados sumiram com provas do caso. "Não poderiam ter levado carro. E várias coisas sumiram, os celulares, provas", afirma.

Já a mãe do suspeito, que estava na casa quando o crime aconteceu, para o delegado não teve envolvimento. Ela estava na lavenderia quando houve o disparo e ao checar descobriu que o filho já tinha saído de casa com Gabriella.