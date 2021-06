Namorados pedalam quase 500 km entre Jequié e Bom Jesus da Lapa: 'não foi fácil'

Ricardo e Kellen na estrada (Foto: Acervo pessoal)

A brasiliense Kellen Cristina, radicada em Ipiaú, no sul da Bahia, realizou mais um feito de superação em sua vida. Ao lado do namorado, Ricardo Martins, ela pedalou quase 500 km no percurso entre Jequié e Bom Jesus da Lapa. A aventura da cicloviagem durou três dias.

O casal deu partida ao pedal às 4h da última quarta-feira (16) e chegou à gruta de Bom Jesus da Lapa às 19h de sexta-feira (18), momento em que ocorria uma missa no local.

Ao site Giro Ipiaú, Kellen contou que foi motivada pelo convite do seu namorado para participar do desafio e também para cumprir uma promessa em ir até a cidade conhecida pelo turismo religioso. No primeiro dia, eles pedalaram 183 km, de Jequié até Susuarana. No segundo dia foram mais 105 km, entre Sussuarana e Ibitira. No terceiro e último dia da cicloviagem foram 192 km, entre Ibitira e Bom Jesus da Lapa.

“Foi um desafio comprido, não foi fácil, mas foi prazeroso. O mais difícil foi superar as dores as quais estava sentindo no pescoço devido à posição na bike, e o sol que maltratou demais; e superar as subidas, as partes mais difíceis”, revelou a ciclista.

Apoio moral

Kellen contou que durante o percurso recebeu apoio dos caminhoneiros, principalmente nos trechos que não têm acostamentos. “Eles, digo todos eles, passavam distante e buzinando pra gente, isso fez com que sentíssemos mais seguros”.

Kellen já pratica o ciclismo há cerca de 9 anos e sua paixão pelo pedal teve início no Ipiaú Bike Clube. Ela já participou de várias competições e subiu ao pódio em muitas delas. O casal já programa um novo desafio a ser divulgado em breve e estuda a logística para tudo der certo.