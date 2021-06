Namorados terminam após mais de 100 dias algemados um ao outro

A estratégia que os ucranianos Alexandr Kudlay, 33 anos, e Viktoria Pustovitova, 28, adotaram para ficarem ainda mais próximos no relacionamento, algemando-se um ao outro, parece que não deu muito certo.

A medida drástica havia sido tomada, segundo contaram ao jornal The Mirror, foi motivada pelo cansaço de ambos com os términos constantes do casal.

Passados 123 dias, os dois tiveram que dar os braços a torcer – e a tirar as algemas – e concordaram em encerrar o romance novamente.

“Finalmente estou livre”, declarou Viktoria ao jornal The Mirror, quando um alicate rompeu as correntes que as prendiam a Alexandr.

À agência Reuters, Kuday disse que o experimento demonstrou que ele e Pustovitova pensavam de formas muito diferentes. “Não estamos na mesma frequência”, concluiu.

Viktoria também se declarou frustrada com a situação. “Ficamos juntos o dia todo. Eu não recebia nenhuma atenção do Alexandr porque estávamos constantemente juntos. Ele não me dizia ‘sinto saudades de você’, que é o que eu queria ouvir”, afirmou.

Ela ainda aconselhou outros casais a não repetirem a experiência. “Acho que será uma boa lição para nós, para outros casais ucranianos e casais no mundo para não repetirem o que fizemos”, orientou. Com informações do UOL.