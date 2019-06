Nanda Costa e Lan Lahn mostram desejo em ser mães: 'Vamos fazer isso'

Foto: Reprodução/Instagram

Juntas há cinco anos, a atriz baiana Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh querem fazer o casal virar um "trio". Isso porque, em entrevista à revista Marie Clarie, a "global" manifestou o desejo de ter um filho.

“Ainda vamos dar um break [pausa] em nossas agendas bem loucas para fazer isso. Temos de ter um certo cronograma para nos dedicar e sempre conversamos sobre isso”, explicou a atriz, dizendo que já discute, há algum tempo, o tema com a namorada.

Ela também destacou a indecisão entre adotar um filho ou tê-lo de forma biológica. “Eu, como boa baiana, prefiro deixar as coisas acontecerem. O universo é quem vai nos mandar”, disse Nanda.

No bate-papo, ela ainda falou sobre o fato de ter se assumido lésbica no ano passado. De acordo com a baiana, não houve preconceito no ambiente de trabalho. Muito pelo contrário, a morena só viu benefícios em expôr o relacionamento com Lan Lahn.