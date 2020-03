'Não assumi que sou gay, falei que sou tudo', diz Reinaldo Gianecchini

Reynaldo Gianecchini, 47 anos, posou beijando a si mesmo para a revista “Pop-se”, que chega às bancas no dia 9 de março. Ele comentou a entrevista que deu à jornalista Ruth de Aquino, da revista “Ela”, do GLOBO, em setembro do ano passado, em que disse que sua sexualidade “não cabe numa gaveta”.

“Não assumi que sou gay. Falei que sou tudo. Que é muito amplo, que cabe tudo dentro de mim, que não me encaixo em nenhuma gaveta. É uma atitude política falar isso hoje em dia. A sociedade é muito careta. O Brasil é um país preconceituoso, racista e reprimido”

Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre sexualidade: 'Já tive romances com homens'

Segundo o colunista Ancelmo Góes, Gianecchini posou ao lado de uma modelo, que depois foi substituída na montagem por ele mesmo.