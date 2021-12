Não chore, BB! Não fomos nós, mas vale a gozação

Eu sacaneio, tu sacaneias, nós sacaneamos. Pelo menos no âmbito futebolístico, rir da desgraça alheia não é carimbo para o inferno - mesmo que seu time esteja pior ou mergulhado na lama.

Pouco importa. É como diz o jornalista tricolor André Uzêda: “futebol não tem racionalidade na esculhambação”. Assim como ele, torcedores do Bahia acordaram na sexta, 10, com a cabeça inchada e o Whatsapp travando de tantos memes e gozações pelo rebaixamento do Esquadrão de Aço para a Série B de 2022. E nem adiantou dizer que o time do outro está na Série C. Quem não aguenta brincar, não desce pro play.

Nem o CORREIO escapou. Logo na primeira hora da manhã de sexta, uma suposta capa do jornal circulava pelas redes sociais com a manchete “Transbordou: torcedores do Bahia choram e provocam enchente no Dique. (Navios da Marinha já estão no local)”. Uma fake news digna dos memes pós-derrota do rival. Inclusive, já circulou de forma contrária, quando o Vitória caiu para a Série C, no final de novembro.

“Suportar é a lei da minha raça. Fiquei aguentando calado, jogando praga em silêncio pela queda desses sacanas. Passei a madrugada mandando gozação, não deixei nenhum torcedor do Bahia dormir. Queria que a merda do meu time ficasse na B. Seriam seis pontos garantidos. O Vitória me dá tristeza, mas o Bahia nunca me decepciona”, disse o advogado e militar Eduardo José.

O que não faltou foi meme. Em plena época atípica de chuva na capital, um vídeo do torcedor do Bahia sendo levado pela enxurrada viralizou, assim como um torcedor do Vitória tocando trombeta fúnebre pela desgraça alheia. Até os áudios do saudoso Jotinha reclamando do seu time de coração voltaram com tudo.

“Fui dormir tarde de tanto que mandei mensagem pros amigos tricolores, metade me bloqueou e o restante me xingou, mas está valendo. Hoje acordei mais conformado com a tragédia do meu time, pois dividi a tristeza com meu rival. Quer mais empatia que isso?", brinca o rubro-negro Humberto Oliveira.

Após dormir xingando todos os antepassados dos atletas tricolores, um torcedor acordou com a cena de um Superman tentando voar, mas caindo até o chão. “Ô, velho, eu vi isso aí, não me mande de novo não. Olhe, vou dar entrevista, mas não bote meu nome não, pois vai piorar minha situação com aquelas galinhas do Barralixo. Os caras são chatos, bicho. Eu bloqueei meio mundo de pragas, não me deixam em paz. É o torto falando do aleijado. Nosso futebol é muito ruim, o que resta é a resenha. Na verdade, ver um monte de jogador correndo atrás da bola só serve para resenhar mesmo. Tem que sacanear mesmo”, disse o torcedor anônimo, que confessou: “Também não deixem nenhum rubro-negro dormir no rebaixamento deles. Tenho que ser verdadeiro e aguentar a gozação agora”.

Os torcedores do Bahia não escaparam nem da gozação vinda de Pernambuco. O perfil oficial do Íbis, considerado o pior time do mundo, não considerou a dor do Esquadrão. “Como é que tu caiu num campeonato que tinha Cuiabá, Juventude e São Paulo? Kkkkk”, questionou o Íbis na publicação do perfil oficial do Bahia, no Twitter. A torcida do Sport, também rebaixada, aliviou a dor com a queda do Esquadrão. “Arerêêêê, o Bahia vai com a gente para a B!”, publicou o rubro-negro de Recife.

Fábio Couto é um tricolor que gosta de sacanear, mas a cabeça incha quando é o contrário. No rebaixamento do Vitória, passou uma semana mandando todos os dias a capa do CORREIO que falava sobre o rebaixamento rubro-negro em todos os grupos no Zap. Contudo, desde o dia do rebaixamento do Bahia, desligou o celular e só ligou na tarde de ontem, com uma atitude radical.

“Larguei o Bahia para sempre. Vou cuidar da minha saúde, porque o Bahia só me dá dor e sofrimento. Ter que aguentar a gozação do rival que está na Série C dói. Não assistirei mais nenhum jogo do Bahia em 2022, odeio futebol, odeio. Acabou”, disse, sendo interrompido por um amigo. “Esse descarado estará no estádio no primeiro jogo do Bahia de 2022 e sacaneando o rival. Tem vergonha na cara não”, retrucou o outro.

Neste mundo repleto de memes, a bola rolando é um mero detalhe. A gozação, sempre saudável, é uma forma de aparar a dor e rir da própria desgraça. Vale também o ditado: perde-se o amigo, mas não se perde a piada.