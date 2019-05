Não comprou o presente do Dia das Mães? CORREIO traz opções a partir de R$ 4,99

Deixou para comprar o presente de sua mãe em cima da hora e não está com tempo de sobra para pesquisar algo que seja de fato a cara dela? A tarefa não é fácil, mas vamos tentar te ajudar. O CORREIO pesquisou dez opções para você presentear a sua coroa neste domingo (12), quando é comemorado o Dia das Mães. Em tempo de vacas magras, em que dinheiro sobrando é para poucos, nada de extravagâncias por aqui. Fomos atrás de lembrancinhas para não deixar a data passar em branco e, ao mesmo tempo, para que você possa fazer sua mãe feliz. Por mais que ela seja daquelas que diga que o maior presente da vida é você, no fundo, no fundo, vai adorar saber que o filho se preocupou em lhe proporcionar mais essa alegria. Agora, se você está com dinheiro sobrando ou poupou por meses para investir num presentão, não vai ter muito trabalho. Opções têm de sobra. E, independente de ser presentinho ou presentão, nossas mães sempre merecem o melhor que a gente pode oferecer. Veja agora as nossas sugestões! Quer conferir outros achados? Segue a gente no Instagram: @achadosdeperla.

Esse não é exatamente o presente em si, mas você precisará dessa bandeja para surpreender sua mãe com um café da manhã na cama, preparado especialmente por você. Ela vai adorar a surpresa e saber que o filho pensou em cada detalhe para que ela começasse o dia de uma forma bem especial. Encontrei essa bandeja da Tramontina na loja Preçolândia, no Salvador Shopping.

Se sua mãe costuma sair de casa cheia de bugingangas e a bolsa de mão parece já não ser suficiente para atender às demandas dela, uma mochila pode ser uma saída. É uma boa pedida para aquelas mães também que saem do trabalho direto para praticar uma atividade esportiva ou até mesmo se ela faz a linha aventureira e não abre a mão de uma trilha. Encontrei na Marisa com um descontaço: era R$ 59,95 e agora está saindo por R$ 25,99.

Que tal presentear a sua coroa com uma blusa de viscose com detalhes em renda, que concedem a ela um ar todo meigo? Não sei se faz o estilo da sua mãe, mas a minha iria amar. Encontrei na loja Ana Preta do Salvador Shopping por FR$ 29,90. Tem dela em outras cores e há ainda outros modelos pelo mesmo valor.

Necessaire nunca é demais na vida de uma mulher! Elas costumam ser essenciais para a gente organizar nossos penduricalhos e deixar mais fácil na hora de buscá-los. Encontrei na loja Americanas do Salvador Shopping, por R$ 7,90.

Se sua mãe é daquelas que se preocupa com a alimentação e volta e meia está fazendo dieta, essa pode ser uma boa opção de presente. Encontrei essa bolsa térmica por R$ 29,90, na Central das Bolsas, no Shopping Bela Vista. Há outras opções em diferentes valores.

Pode ser para sua mãe, mas também para qualquer mulher empoderada, que não perde a oportunidade de levantar a bandeira da igualdade entre gêneros. Além do discurso, a gente também pode sair por aí estampando no peito: mulher livre! Mas não livre no sentido de estar disponível, mas de ser dona do seu próprio destino. Encontrei na Leader, na promoção: de R$ 39,99 por R$ 19,99.

Sua mãe adora se lambuzar de dendê? Caso sim, essa blusa tem tudo a ver com ela. Encontrei na Mel com Dendê, no Shopping Bela Vista, por R$ 62. Tem disponível do tamanho P ao GG.

Salvador não é uma cidade com Inverno, mas não vai demorar para as temperaturas começarem a baixar e a gente sentir vontade de andar mais aquecido por aí. Encontrei essa blusa fofa e quentinha na Renner, no Shopping Bela Vista, por R$ 39,90.

Que camisolas fofas são essas, minha gente? Nem são tão baratinhas, custam R$ 59,90 cada uma delas, mas curti tanto que não pude deixar de mostrá-las aqui. É também da Renner e eu encontrei na loja do Bela Vista.

Essa dica vai para aquelas pessoas que estão sem grana nenhuma e já tinham até desistido de comprar o presente de mamys. Tem copos plásticos com declarações para elas por R$ 4,99. Encontrei numa loja grande de utilidades domésticas, na Hélio Machado, no bairro da Boca do Rio. Não consta nenhum nome na fachada, mas é no número 47 E. Chegando no ponto de linha e procurando onde fica, não tem erro.