'Não conheço o homem com quem dormia', diz influencer agredida pelo namorado 

(Foto: Divulgação)

As agressões físicas foram na última quinta-feira (16), mas as marcas dos socos no rosto continuam em evidência. Há ainda uma outra dor que deve demorar mais a sumir da vida da digital influencer Anne Sampaio, 25 anos, que é a emocional. “Estou com medo. Não conheço o homem com quem eu dormia”, declarou ela ao CORREIO na manhã desta segunda-feira (20).

Anne usou sua conta no Instagram, que tem 35,6 mil seguidores, para denunciar as agressões físicas que sofreu do agora ex-namorado, Ualace Conceição de Carvalho, 25, logo após participarem da Lavagem do Bonfim, na última quinta.

Por conta da exposição do caso, a digital influencer teme pela própria segurança. “Me sinto totalmente em risco, com medo, ando me tremendo, temo pela minha vida”, disse ela, sem conseguir segurar o choro.

Depois de uma pausa na entrevista, ela voltou falar sobre o assunto e disse que buscou ajuda de um psicólogo para lidar melhor com a situação. “Estou totalmente desnorteada e já busquei ajuda de um profissional, um psicólogo”.

O CORREIO tentou localizar Ualace, sem sucesso.

A agressão contra Anne Sampaio foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas. Diante das lesões evidentes no rosto – foram pelo menos nove socos – e em outras partes do corpo, a Justiça deferiu medida protetiva contra Ualace nesta sexta-feira (17). Anne namorava com o rapaz há seis anos, mas há dois meses passaram a morar juntos.

A influencer será ouvida na tarde desta segunda na Deam, segundo o advogado dela, Gabriel Bomfim. “Ela vai dar mais detalhes do fato, mas já foi feita representação criminal na Vara da Violência contra a Mulher, e o agressor responde criminalmente por isso”, declarou.

Agressão

Na manhã deste domingo (19), no escritório de seu advogado na Avenida Paralela, Anne contou ao CORREIO como tudo aconteceu. Ela disse que, depois de curtirem a Lavagem do Bonfim, os dois seguiram com amigos em um carro rumo ao bairro da Liberdade, onde todos iriam encontrar com outras pessoas.

O carro estava cheio e Anne foi sentada no colo de Ualace no banco de trás. Durante o trajeto, ela conta que fez uma brincadeira com um dos amigos do casal. Foi quando levou um tapa. “Ele bateu no pé do meu ouvido”, contou a digital influencer, que logo em seguida, advertiu ao então namorado.

“Virei para ele e sinalizei com a mão: ‘não me bata, não’. Foi aí que recebi o primeiro soco no rosto, que fui parar na parte da frente do carro. Depois que virei, ele deu socos na parte da cabeça e da testa”, detalhou Anne.

Ainda dentro do carro, ela reagiu: “Eu arranhei ele, porque ele estava me dando muitos socos e eu quase fiquei desacordada dentro do carro”. Diante da situação, o motorista parou e Ualace foi retirado do carro. “Ele veio para cima de mim mais uma vez e tentou me dar mais socos, mas não deixaram”, relatou.

Anne disse que nos últimos meses o namorado apresentou mudança de comportamento quando estava alcoolizado. “Ele toma as cachaças erradas e muda repentinamente de comportamento”. Agora, a digital influencer quer justiça. “Me sinto arrasada. Apesar dos ferimentos, a dor moral está pior do que a dos machucados, porque foi uma coisa repentina, sem esperar. Quero que ele pague pelo que ele fez”, declarou.