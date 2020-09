'Não conseguimos encaixar o nosso jogo', reconhece Bruno Pivetti

O técnico Bruno Pivetti não ficou satisfeito com o desempenho do Vitória na derrota por 1x0 para o Confiança, na noite de terça-feira (1º), no estádio Batistão, em Aracaju. "Nós não tivemos o mesmo rendimento das outras partidas. Tem a questão da sequência dos jogos, mas não conseguimos encaixar o nosso jogo aqui", admitiu.

O único gol foi marcado por Leandro Kivel, que deixou o banco de reservas e, no primeiro toque na bola, definiu o placar aos 29 minutos do 2º tempo. "Tivemos até algumas oportunidades de finalização, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Depois, num momento de desatenção, acabamos tomando o gol do Confiança", avaliou Pivetti.

Com o resultado, o Vitória se manteve na 8ª posição, com 10 pontos. "Agora é olhar para frente. Nos preparar bem porque teremos uma partida difícil no sábado, como são todas na Série B. Esperamos que possamos reverter esse quadro já no sábado", projetou o técnico.

O rubro-negro receberá o líder Cuiabá, pela 8ª rodada. "Nós sabemos da qualidade da equipe do Cuiabá, mas estaremos em casa. Sabemos da força do Vitória no Barradão. Esperamos fazer valer o mando de campo e sair, no sábado, com os três pontos e conseguindo a nossa reabilitação", projetou Bruno Pivetti. A partida começará às 16h30.