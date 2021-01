“Não conseguiu me derrubar”, diz Roberto Badaró sobre Covid

Roberto Badaró: “Coronavírus não conseguiu me derrubar. Vou voltar para derrubar ele” (Foto: Elói Corrêa/Divulgação)

O infectologista Roberto Badaró testou positivo para a Covid na terça-feira, 5 de janeiro. Ao receber o diagnóstico, entrou em isolamento em sua casa, em Salvador, onde está sendo acompanhado pelo pneumologista Sergio Jezler. A pedido do Alô Alô Bahia, Badaró concedeu essa entrevista exclusiva, em que fala sobre sua recuperação e projetos futuros.

Alô Alô - O senhor esteve na linha de frente por tanto tempo e viu muitos casos. Mas como tem sido conviver estando com a doença?

Roberto Badaró – Tem sido difícil. Conviver com a doença é muito difícil porque o paciente tem muitas recomendações a seguir, para se recuperar totalmente. Fazer fisioterapia, tomar os remédios, fazer repouso...

Alô Alô - Qual tem sido os sintomas que tem sentido? Muita gente ainda compara a covid com uma gripe. É possível fazer essa comparação mesmo?

Roberto Badaró – Depende das pessoas – algumas tem sintomas mais leves, outras não. No meu caso que foi severo, com comprometimento pulmonar grave, os sintomas são falta de ar, dificuldade ao respirar e, evidentemente, uma fraqueza imensa. Não tem nada de gripe. Mas o segredo é seguir a orientação dos médicos e fisioterapeutas.

Alô Alô - Quais os planos para quando o senhor se recuperar plenamente? Vai voltar para a linha de frente?

Roberto Badaró – Ele (o coronavírus) não conseguiu me derrubar. Vou voltar para derrubar ele.

Thiago Tourinho (divulgação)

Maior imobiliária digital do país inicia expansão por Salvador

A QuintoAndar, startup que tem a maior plataforma de venda e aluguel de imóveis do país, acelerou seu plano de expansão no Nordeste e, desta segunda-feira, já está presente em Salvador e Recife. Agora, os imóveis na capital baiana já podem ser cadastrados para locação, mas ainda levará, aproximadamente, duas semanas para que os inquilinos soteropolitanos possam usar a plataforma. A expectativa é que o serviço esteja disponível no começo de fevereiro.

Criada em 2013, a QuintoAndar foi apontada pela Forbes como uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil. Em 2019, a startup recebeu um aporte de US$250 milhões, em uma rodada de investimentos com SoftBank, Dragoneer, General Atlantic e Laszek. Com isso, passou a fazer parte do grupo dos chamados “unicórnios”, ao lado da 99, iFood, Movile, Nuback, Gympass, Stone e Arco Educação. O termo “unicórnio” é usado em todo mundo para designar empresas que atingem um valor de mercado acima de US$1 bilhão. A QuintoAndar é comandada pelo baiano Thiago Tourinho, que conhece bem o mercado da região.

Renata Rangel e Carlos Luz (IR Fotografia/divulgação)

Balanço positivo

O empresário Carlos Luz comemorou o sucesso do evento que revelou os dez influencers selecionados para representar o Shopping Bela Vista, do qual é sócio. O projeto foi realizado em parceria com a FHits, a primeira media house de mídias sociais digitais do Brasil. O Bela Vista tem a JHSF como incorporadora, a mesma do shopping Cidade Jardim, em São Paulo, que já trabalha com a empresa comandada por Alice Ferraz. “Fiquei muito feliz de ter uma iniciativa com a chancela do FHits, principalmente por ser a primeira dessa natureza no Nordeste”, comentou. O evento ocorreu segunda-feira, no restaurante Lafayette, na Bahia Marina, e contou com a presença da influenciadora digital Renata Rangel.

Menelaw Sete (divulgação)

Atelier de verão

O artista plástico Menelaw Sete acaba de inaugurar o seu Atelier de Verão, espaço amplo e arejado no Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho. No local, ao lado do Banco do Brasil, o visitante encontrará elementos que fazem parte da construção da identidade de Menelaw, que tem três décadas de arte e mais de 50 mostras internacionais. São pinturas em telas, vasos, pratos de cerâmica e esculturas, como Vaca da CowParade.

Expansão

O advogado Matheus Maciel, especialista em Direito Processual Civil, acaba de inaugurar um novo escritório, localizado no Hangar Business Park, na Avenida Paralela. A mudança de endereço visa atender a carteira de clientes, que teve um aumento expressivo no último ano.

Expressões artísticas

Duas das maiores expressões artísticas da Bahia estarão no Coala Festival 2021, evento de música que será realizado em setembro no Memorial da América Latina, em São Paulo. Gal Costa se apresentará no dia 11(sábado) e Maria Bethânia subirá ao palco no dia 12 (domingo).

Brisa carioca

O artista plástico Raul Mourão, que em Salvador é representado pela Roberto Alban Galeria, em Ondina, irá expor duas esculturas cinéticas e uma instalação temporária, a partir de amanhã, na Delfim Moreira, no Rio de Janeiro. A intervenção, que poderá ser conferida até 21 de março, ganhou o nome de “Viva Rebel” e vai ocupar o terreno onde será erguido um prédio residencial pela construtora Gafisa.