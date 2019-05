'Não consigo mexer da cintura para baixo', diz Ludmilla após cancelar shows

O problema de saúde da cantora Ludmilla pode ser mais grave do que parecia. A funkeira carioca tinha cancelado dois shows que faria neste sábado (11), nas cidades de Lorena e Cruzeiro, no interior de São Paulo, em razão de uma lombalgia (marcada por dores na região lombar). Ela também cancelou a participação na Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, neste domingo (12).

No entanto, em entrevista ao colunista Leo Dias, Ludmilla revelou que não conseguia mexer as pernas. "Não consigo mexer da cintura pra baixo. Tinha dois shows hoje, um eu já perdi e o outro é de madrugada", contou a cantora ao Blog do Leo Dias.

Ela foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à Santa Casa de Cruzeiro, onde permanece internada. Ludmilla faria a apresentação em uma danceteria, na mesma noite que a cantora Iza.

Ao colunista, Ludmilla disse, no caminho para o hospital, que não sabia o que tinha motivado a lesão na coluna.

Em nota, a artista lamentou a impossibilidade de se apresentar e desculpou-se: "A cantora lamenta não poder fazer os shows, estar com os fãs e todo público que estaria presente. Mas, por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente a impediram de fazer o mais ama: cantar".