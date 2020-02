'Não é a música do Carnaval', avisa Denny Denan sobre Turbina

Geralmente os cantores dizem durante a folia que a canção de trabalho deles será eleita a música do Carnaval. Denny Denan fez o oposto ao falar sobre Turbina. “Eu tô com a música Turbina, que é a minha aposta para o Carnaval. Não é a música do Carnaval, pois eu faço música para as pessoas curtirem o Carnaval. Não to preocupado com isso. Se for, bacana, já que é o povo que elege”, disse em entrevista ao CORREIO.

Se ela vai cair realmente no gosto do povo ou não, só os próximos dias vão dizer, mas mesmo sem botar aquela fé na canção, Denny Denan fez questão de entoar ela no Campo Grande, no começo do circuito Osmar. “Canto aqui no Campo Grande ha 25 anos e conheço como a palma da minha mão. É um prazer estar aqui”.

Nesta sexta-feira (21), o cantor puxou o bloco Poli Mania, atração para os policiais e bombeiros militares da Bahia que desfilou no Carnaval de Salvador pela 21ª vez, a segunda com o ex-cantor da Timbalada no comando. Já era noite quando Denny Denan começou a cantar para os foliões. Além de Turbina, ele trouxe um repertório repleto de sucessos da época de timbaleiro.

