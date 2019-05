'Não é momento de temer, mas de se preparar'

As megatendências da economia e o cenário econômico em 2050. Esses serão os dois principais temas abordados pelo consultor baiano Luciano Sampaio durante sua participação na Conferência Bahia 40+ O Futuro da Economia, que integra a série de comemorações pelas quatro décadas de circulação do CORREIO. O evento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia(FIEB), no Stiep, das 8h às 12h30 da terça-feira (21/5).

Graduado em Ciências Contábeis e com MBA em Finanças Corporativas, Sampaio possui mais de 25 anos de experiência em auditoria, é sócio da PwC Brasil e a partir de julho de 2019 assume a liderança das operações da organização no Nordeste. A PwC é uma das maiores empresas de consultoria do mundo e realiza diversos estudos, seja de cenários econômicos seja de comportamento de consumidor, por exemplo.

Há 17 anos Luciano atende algumas das principais organizações listadas na bolsa de valores dos Estados Unidos e do Brasil (SEC e CVM), bem como empresas familiares e de capital fechado. Nesta entrevista, ele adianta um pouco da visão que tem do futuro da economia, tema de sua palestra na Conferência da terça.



Durante sua apresentação, que temas serão apresentados ao público presente?

Minha apresentação está alicerçada em duas pesquisas realizadas pela PwC, que apontam o cenário econômico em 2050 e as cinco megatendências que direcionarão investimentos e perspectivas para a economia baiana e brasileira. Aliado a isso, discorreremos sobre os impactos possíveis diante dessa conjuntura, que já começa a se descortinar. O futuro se apresenta como um cenário altamente disruptivo, onde as tecnologias surgem e se instalam, modificando completamente os mercados e as formas anteriores de relacionamentos, de consumo e produção. Ou seja, estamos diante de transformações que serão definitivas e profundas. Minha fala será um pouco diante do que podemos esperar e como podemos nos posicionar diante desse futuro próximo, que se aproxima com muita velocidade e de modo muito intenso. Não é momento de temer, mas de se preparar, de encontrar soluções e perspectivas de crescimento conjunto.

Qual o cenário esperado para 2050 na Bahia e no mundo?

Acredito que, apesar de vivermos esse grande turbilhão atual, quando se tem a impressão de estar dentro de um grande liquidificador, com tudo sendo liquefeito, temos um cenário futuro animador, pois o ambiente de quebra de paradigmas também aponta para ganhos muito significativos que chegam com as novas tecnologias, especialmente na área da saúde, que estará muito mais voltada para uma medicina preventiva e não apenas curativa, como vemos. É um futuro com uma tecnologia cotidiana e presente muito marcante, onde a segurança cibernética e a segurança de dados terão uma importância ainda maior àquela conferida atualmente. Dentro dessa conjuntura, a sociedade precisa estar muito atenta para decidir como crescerá com isso, pois as polarizações entre questões como pobreza e riqueza tenderão a encontrar um termo de convívio mais alinhado.

Quais são essas megatendências econômicas e como elas impactarão no cenário local?

Elencamos cinco megatendências e seus desdobramentos. A primeira delas é a urbanização acelerada que fará com que as cidades funcionem em regime ininterrupto, exigindo que Salvador, por exemplo, esteja preparada para acolher o turismo nesse ritmo e não apenas nos formatos que vemos hoje, com rede de serviços que funcionam até às 22 horas. Aliado a isso, a perspectiva é que os novos formatos de consumo se fortaleçam com uma rede de comunicação ainda mais robusta e com lojas físicas que priorizem as experiências sensoriais e não apenas a venda. Acho que diante disso é desnecessário pontuar a necessidade urgente de repensar a forma como os serviços são oferecidos atualmente. Outro aspecto importante que abordaremos será a revolução tecnológica, com uma parte muito significativa das atuações sendo realizada via mobile e aplicativos produzindo soluções importantes ao toque dos dedos. Vale salientar que as atuações das impressoras 3D tendem a ser ampliadas.

Além dessa revolução tecnológica já esboçada que outras megatendências merecerão destaque?

O deslocamento do poder econômico será um aspecto importante a ser considerado, especialmente para a Bahia. O sudeste asiático será uma região que ganhará muita importância dentro desse contexto e para as exportações do estado, especialmente no que se refere aos grãos produzidos no oeste baiano. Nesse cenário, as energias renováveis encontram um campo de crescimento vasto, tanto no campo da energia eólica quanto a solar ou fotovoltaica. Toda essa abundância também tem impacto na constituição social, especialmente na formação das famílias em modelos menos tradicionais. Essa explosão demográfica impacta na forma de organizar a previdência social que é um desafio não apenas brasileiro, mas para todo o planeta.

O contexto de avanços tecnológicos e cenários disruptivos também pontua boas novas para a humanidade no sentido de avanços e benefícios em áreas como a medicina, que deixa de ser meramente curativa para se debruçar em uma linha muito mais preventiva, com o auxílio da engenharia genética, possibilitando tratar enfermidades antes mesmo que elas apareçam e com um acesso muito mais facilitado e amplo. Com isso, a tendência é que a expectativa de vida cresça.

O empresário destaca que embora o futuro se mostre desfiador, existem oportunidades excelentes para a economia baiana em diversos setores (foto: Divulgação)



Como as questões climáticas, por exemplo, impactará nesse novo cenário econômico do futuro?

Esse será um aspecto fundamental uma vez que as mudanças climáticas também terão repercussões sobre a escassez de recursos e nos padrões de consumo. Por isso mesmo, as questões de sustentabilidade do planeta serão encaradas de modo ainda mais sério. Dentro dessa perspectiva, inclusive, exibiremos (na palestra de terça) dois vídeos rápidos que ilustrarão a apresentação desse novo cenário que embora possa parecer um tanto assustador, também abre grandes possibilidades para quem estiver disposto a atravessar essas transformações.

