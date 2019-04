'Não era pra ninguém estar aqui', diz Rico Dalasam na SPFW

A morte do modelo Tales Cotta, 26, após sofrer um mal súbito durante desfile do São Paulo Fashion Week no sábado (27), causou manifestações ainda durante o evento. Tales caiu na passarela enquanto desfilava para a marca Ocksa, durante a tarde. E a programação não parou após o caso e a confirmação da morte, que aconteceu no hospital.

Modelos que desfilaram para a grife Ponto Firme carregaram cartazes com as palavras "amor" e "luto".

(Foto: Nelson Almeida/AFP)

No desfile da Cavalera, que encerrou a semana de moda, o cantor Rico Dalasam se manifestou: "Não era pra ninguém estar aqui. O garoto acabou de morrer e vocês estão aqui como se a vida não valesse nada. Não era pra ninguém estar aqui", protestou Rico.

Em nota divulgada neste domingo, 28, a organização do SPFW disse que todos envolvidos no evento optaram por manter a programação mesmo após a confirmação do óbito. "A organização se reuniu com as marcas, diretores de desfiles, stylists e modelos que tinham desfiles na programação e foi dada a opção de cancelar os mesmos. Mesmo abalados, todos decidiram manter os desfiles. Foi decidido também pelo minuto de silêncio na abertura de cada um", comunicou.

O SPFW ainda informou que Tales foi socorrido na passarela com vida e que ele "foi prontamente atendido pelos socorristas". "Foi levado ao hospital com vida, sem indicação que viria a falecer. O evento foi informado oficialmente pelo hospital do falecimento às 18h50min. O atestado de óbito registra horário da morte às 18h40min", disse.

A organização reformou que está prestando assistência a familiares de Tales. "Lamentamos profundamente a morte de Tales, e mais uma vez prestamos nossas condolências a família".

As informações são do Jornal O Povo