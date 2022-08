'Não está nada bem', diz genro de idosa baleada em caminhada na Barros Reis

No segundo dia em frente ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo, em Salvador, a família de dona Maria de Lourdes Alves dos Santos tenta se manter em pé em meio às informações sobre o estado de saúde da idosa de 65 anos, moradora da localidade do Brongo, no IAPI.

Ela continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido atingida por uma bala perdida durante uma caminhada matinal na Avenida Barros Reis, durante uma operação entre policiais e homens armados na última segunda-feira (1°).

Maria de Lourdes passou por duas cirurgias após a internação. A primeira, para estancar a hemorragia na região do abdômen, onde recebeu o projétil da bala. A segunda, porque o femoral teve um sangramento e precisou, também, paralisar o sangue.

O genro da vítima, Ricardo Corrêa, informou nesta terça-feira (02) que ela perdeu muito sangue e tem recebido "adrenalina para ver se reage, porque não está nada bem". Além disso, o hospital não comunicou aos familiares se retirou a bala do corpo de dona Maria de Lourdes durante a cirurgia, de acordo com o familiar.

Uma das filhas, Ana Angélica Santos, entrou para ver o estado de saúde da mãe e saiu arrasada da UTI. "Não está com condições de falar, ela está na esperança de que tudo fique bem e pede orações a todos, porque é uma situação delicada demais para uma família inteira aguentar", falou Ricardo, esposo da filha de Lourdes.

Uma terceira cirurgia será realizada na vítima, mas ainda sem data marcada. Esse procedimento será para reconstruir alguns órgãos que foram danificados. "A gente não tem informação sobre o dia certo da terceira cirurgia, ainda não foi passado para a família que está aqui na porta do hospital esperando notícias", informou Ricardo.

A família de Maria de Lourdes pede aos soteropolitanos que continuem doando sangue no banco do Hemoba. "Basta chegar no Hemoba, entregar o nome dela, Maria de Lourdes Alves dos Santos e falar que ela está internada no hospital Ernesto Simões. Já temos mais de 10 comprovantes de doações, ficamos agradecidos, mas precisamos de mais, porque ela perdeu muito sangue", finalizou.