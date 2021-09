'Não estamos buscando uma nova Guerra Fria', diz Biden na ONU

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar comprometido em trabalhar com outras nações em busca de resoluções pacíficas para conflitos. "Não estamos procurando uma nova Guerra Fria ou uma guerra dividida em blocos", afirmou nesta terça-feira, 21, em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).



E acrescentou: "É a primeira vez que não estamos em uma guerra em 20 anos, viramos a página."



Biden pontuou que a ameaça terrorista é real, nos EUA e no exterior, mas que o mundo já não é o mesmo de 2001.



Em um discurso que buscou reforçar a importância da colaboração global, o presidente norte-americano disse que os EUA irão "se opor a tentativas de países grandes de oprimir nações mais fracas".



Em relação ao Irã, Biden afirmou que os EUA estão comprometidos a retomar o acordo nuclear desde que a nação iraniana cumpra as regras.

Covid

Biden disse também que seu país anunciará novos compromissos sobre combate global da pandemia da covid-19 na quarta-feira, 22

O presidente americano afirmou que, no futuro, será necessário criar um novo mecanismo de financiamento à saúde e que é certo que o mundo ainda lidará com outras pandemias.



"Precisamos agir para expandir acesso a vacinas contra a covid-19", disse Biden, que garantiu que os EUA ainda doarão mais vacinas à Covax, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS).