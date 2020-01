'Não existe a preocupação do câncer', avalia médico que tirou nódulo da mama de Rui Costa 

O governador Rui Costa, 57 anos, que foi diagnósticado com ginecomastia e precisou passar por um procedimento cirúrgico no domingo (5), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, segue internado em recuperação na unidade de saúde paulista. O médico cirurgião, Marcelo Sampaio, responsável pelo procedimento realizado no petista, explicou nesta segunda-feira (6) afirmou que não há risco do governador ter câncer. Ele foi diagnósticado com uma patologia que consiste na presença de nódulo mamário em homens.

Segundo o cirurgião, o nódulo encontrado no governador é absolutamente benigno e não há preocupação de câncer. O governador passou a noite bem e segue sob cuidados médicos no hospital.

“O governador Rui Costa teve um diagnóstico de ginecomastia, que é a presença de mama em homens, patologia absolutamente benigna. A razão da cirurgia foi desconforto. Rui sentia dores em uma das mamas, quando tocava o local ou quando tinha algum contato físico em suas aparições públicas. Volto a frisar que a patologia é benigna e não existe a preocupação do câncer”, explicou.

Ainda segundo o cirurgião, Rui se recupera da cirurgia e apresenta uma evolução normal e esperada para o procedimento que foi submetido.“A cirurgia transcorreu muito bem. O governador passou uma noite tranquila e está em plena recuperação, com uma evolução normal e esperada para a cirurgia que fez”, revelou o médico Marcelo Sampaio, que avaliou que o petista pode ter alta nas próximas 24h ou 48 horas.

O procedimento realizado no domingo (5) foi necessário para retirada de um nódulo mamário e ginecomastia, identificados durante investigação no mês de dezembro passado. Embora não houvesse qualquer indicação de malignidade, os médicos optaram pela retirada bilateral das duas glândulas mamárias, procedimento que ocorreu com normalidade.

A identificação precoce de doenças aumenta as chances de um tratamento eficaz. Para tanto, devem ser realizados exames de rotina, bem como a busca imediata do diagnóstico médico após a identificação de qualquer desconforto ou alteração no organismo, sobretudo a partir dos 50 anos. Embora raro, homens também podem ter câncer de mama, que não foi o caso do governador. Para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, há 1 homem com o mesmo diagnóstico.