‘Não existe perfeição no amor’, explica psicóloga ao falar sobre fim de relacionamentos

O amor não pode ser uma condição e precisa ser cuidado pelas pessoas envolvidas no relacionamento. Essa é uma das observações feitas pela psicóloga Niliane Brito (@nilianebrito) que foi a convidada desta terça-feira (15) do programa Saúde & Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier). ‘Não existe perfeição no amor’, explicou a psicóloga ao falar sobre fim de relacionamentos durante a pandemia

A pandemia ainda não acabou, mas os meses de isolamento colocou fim em muitos relacionamentos. Você reparou que nos últimos meses houve um aumento significativo do número de artistas que anunciaram o divórcio? Whindersson Nunes e Luísa Sonza, Luan Santana e Jade Magalhães, Gusttavo Lima e Andressa Suíta foram alguns dos casais que tiveram o fim de seus relacionamentos amplamente divulgados pela imprensa. “Esses casos podem acabar inspirando as pessoas a refletirem sobre seus relacionamentos também”, destacou Niliane, lembrando que é fundamental que se pense no amor próprio e que, mesmo em casal, se pondere as individualidades.