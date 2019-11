'Não fizemos um bom ano em casa, queremos ganhar', diz Martín

O Vitória encerra a temporada 2019 no sábado (30). Às 16h30, o rubro-negro recebe o Coritiba, no Barradão, na última rodada desta Série B. O Leão entrará em campo para cumprir tabela, pois já garantiu a permanência na divisão de acesso. Apesar disso, o goleiro Martín Rodríguez avisa que o time vai entrar campo focado em vencer a equipe paranaense.

Para o arqueiro, vencer o Coxa diante da torcida é uma forma de amenizar a campanha ruim que o time fez como mandante ao longo da competição. "O Vitória sempre quer ganhar os jogos. Em casa nós não fizemos um bom ano, então queremos fechar a última rodada da melhor maneira. E a melhor maneira é ganhar", pregou o jogador uruguaio durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (25), após a reapresentação do elenco na Toca do Leão.

O Vitória tem a sexta pior campanha como mandante da Série B. O aproveitamento é de 46,3% após seis triunfos, sete empates e cinco derrotas. "A próxima temporada vai ainda ser mais difícil do que essa. O time tem que se preparar bem, terminar bem essa rodada contra o Coritiba, e depois preparar o próximo ano da melhor forma. O Vitória tem que brigar entre os quatro todo o campeonato para subir para a Série A", projetou o goleiro.

"Quando cheguei aqui sabia da situação do time. Vitória é muito grande. Realmente o nosso primeiro objetivo era subir para a Série A, aconteceu um caminho diferente do que todos pensamos. Por sorte, na última rodada o time já está garantido na Série B".

Martín Rodriguez tem contrato com o Vitória até o final de 2020 e se diz feliz em Salvador. "Estou adaptado. Não custou muito. O futebol brasileiro é muito bom. Sempre quis chegar aqui pela qualidade que tem o futebol brasileiro, a técnica, a velocidade. Jogar muito é muito bom, a quatro dias estar jogando. Todo jogador deseja isso, jogar e jogar. Agradeço a todos do clube, que ajudaram muito. Foi fácil minha adaptação aqui", contou.

Com 45 pontos, o Vitória é o 11º colocado da Série B. Para a partida contra o Coritiba, o técnico Geninho não poderá contar com os volantes Léo Gomes e Lucas Cândido, suspensos. A equipe paranaense tem 63 pontos, está em 3º lugar e vai definir o futuro no Barradão. Para comemorar o acesso à Série A sem depender de outros resultados, o Coxa precisa pelo menos empatar em Salvador.