'Não podemos deixar subir para a cabeça', diz Gilberto após goleada

O triunfo do Bahia sobre o Campinense, na noite desta terça-feira (9), foi daqueles para os tricolores lavarem a alma. No estádio Amigão, o Esquadrão aplicou 7x1 nos paraibanos e se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil.

Autor de um dos gols da partida, o atacante Gilberto comemorou o resultado, mas também chamou a atenção para momentos de desatenção do time no jogo. O tricolor saiu atrás do placar após vacilo da defesa. De acordo com o camisa 9, a equipe precisa manter o nível de concentração.

“Resultado importante, ano passado tivemos um retrocesso, mas a gente cresce em momentos difíceis. Crescemos, tivemos um triunfo excelente. Mas temos um jogo difícil sábado, não podemos deixar subir pra cabeça. Erramos muito no primeiro tempo, temos que acertar porque clássico é sempre difícil”, disse ele, lembrando do Ba-Vi do próximo sábado (13) pela Copa do Nordeste, no Barradão. Depois seguiu o raciocínio:

“Aconteceu bastante no Brasileiro, a gente foi corrigindo e no final escapamos pela força de vontade, estar ligado do início ao fim. No começo do jogo voltamos a esse nível disperso que não podemos ter. Eu também me cobro, acabei perdendo um pênalti. No segundo tempo só queria mostrar resultado no trabalho do Dado”, continuou.

Mesmo com as críticas, Gilberto acredita que a goleada deixa a equipe fortalecida para o próximo compromisso. Será o primeiro clássico na temporada. “A gente sai com a cabeça erguida, placar elástico, Rossi fez três, Juninho [Capixaba] entrou e fez dois. Fico feliz pela entrega, a entrega foi boa e o suficiente para fazer um belo placar e ficar ainda mais fortalecido”, finalizou o atacante.