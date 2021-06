'Não posso criar falsa expectativa', diz Rui sobre calendário final de vacinação

O governador Rui Costa disse nesta segunda-feira (14) que não fará um anúncio "sem base concreta" em relação à conclusão da vacinação do público adulto na Bahia. O petista escreveu em uma rede social que tem sido cobrado em relação a isso - ontem, São Paulo anunciou um calendário antecipando o fim da vacinação de adultos para 15 de setembro.

"Se a Anvisa liberar o total de doses que contratamos da Sputnik, eu garanto a vacinação de 75% do público baiano até final de agosto, mas, como o Governo Federal não cumpre o prazo de entrega das vacinas, eu não posso criar uma falsa expectativa nas pessoas", escreveu Rui. Ele acrescentou: "Entendo a ansiedade de todos e garanto que estamos fazendo todos os esforços para acelerar a vacinação contra a #Covid19. Quando o governador fala, é pra cumprir. É desta forma que eu trabalho", escreveu.

Durante inauguração de de uma contenção de encosta em Praia Grande hoje, ele reafirmou sua opinião. "Sei que as pessoas tão cobrando por causa das promessas de outros estados, mas eu não posso fazer isso porque não sei as datas que vou receber as vacinas. Várias vezes já furaram a previsão de entrega", disse. "E não tenho nenhum elemento concreto que me garanta que terei a vacina nas datas que estão programadas. Não vou ficar fazendo anúncio só pra ganhar manchete de jornal", declarou.

Rui falou ainda que as 300 mil doses da Sputnik que já foram liberadas para a Bahia serão usadas em quatro ou cinco cidades, que devem ser decididas em reunião hoje. Essas cidades terão a população adulta totamente imunizada.

"São 150 mil imunizados porque são duas doses das 300 mil vacinas. Nós devemos escolher quatro ou cinco cidades para imunizar 100% da população acima de 18 anos. Com isso, nós vamos ter números robustos até para que os pesquisadores possam fazer relatórios da consequência dessa Imunização. Nessas cidades, com cerca de 50 mil habitantes, teremos o efeito demonstração em cidades", disse. As aplicações devem começar em duas semanas.

O secretário de saúde de Salvador, Leo Prates, segue linha similar à do governador em relação ao calendário de vacinação. Segundo ele, se o Ministério da Saúde cumprir as metas que existem hoje, a capital baiana deve vacinar toda população adulta até outubro. "Se o Ministério da Saúde cumprir o dele, cumprimos o nosso".

"Disputa"

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez um post nesta segunda-feira (14) falando do tema, em resposta ao governador de São Paulo, Joao Doria. "Me aguarde, Joao Doria. Você é o pai da vacina mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar", escreveu.

Ontem, Doria anunciou um novo calendário de vacinação que prevê a imunização de pessoas de 18 a 24 anos do estado de 1º a 15 de setembro. Cada cidade pode fazer adequações seguindo sua realidade. A capitão São Paulo está vacinando a partir de hoje pessoas de 58 e 59 anos - para comparação, Salvador está vacinando pessoas a partir de 50 anos. A projeção foi feita levando em conta as entregas previstas, segundo o governo paulista. De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, cerca de 200 milhões de doses devem ser entregues até o final de setembro.

Eduardo Paes também colocou setembro como uma data, caso seja mantido o ritmo de vacinação. "A gente tinha dado uma data de final ou meados de outubro, mas se continuar chegando vacina do jeito que está chegando agora, acho que no começo de setembro já esteja todo mundo vacinado", afirmou Paes. Ele ressaltou, contudo, que isso depende do governo federal manter as datas de entrega e também do comparecimento da população.

O secretário municipal de Saúde de São Luís (MA), Joel Júnior, diz que o planejamento é aplicar a primeira dose da vacina em pessoas com mais 18 anos até o dia 10 de agosto. O município foi beneficiado com uma remessa extra de imunizantes no dia 24 de maio em decorrência da identificação de casos da cepa indiana e está em ritmo mais avançado que outras capitais.