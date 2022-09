'Não quero morrer!', diz PM que espera Planserv cumprir liminar e liberar transplante

Um desabafo pelo direito à vida. “O que o Planserv está esperando? Uma má notícia acontecer? Eu vir a óbito? Eu quero continuar vivendo!”, diz, revoltado, o soldado da Polícia Militar Isaac Lindenberg Porto, em sua conta no Instagram, quando externa a indignação contra o plano de saúde dos servidores públicos do estado. No vídeo, ele lê a ordem judicial que determina de imediato a realização do transplante de medula óssea, sob risco de morte, mas diz na gravação que até o momento o Planserv não se manifestou.

“Sou servidor do estado, estou passando por um momento crítico... O Planserv até o momento não transferiu o dinheiro do transplante para que eu possa salvar a minha vida... Estou colocando hoje a ‘boca no trombone’ porque eu não quero morrer!”, declara Isaac Lindenberg, no vídeo postado há 18 horas em sua conta (isaac_lindenberg), com 7.864 seguidores. O soldado relata que a luta contra leucemia já dura sete meses, sendo que seis foram com internamentos para fazer a quimioterapia. Até às 10h deste domingo (4), o vídeo tem mais 2.200 curtidas e 590 comentários, além de diversos compartilhamento via story.

Na gravação, o servidor diz que um juiz determinou seu internamento em caráter de urgência no dia 4 de julho. “O hospital já liberou para o valor do tratamento. A gente paga caro (o plano). É descontado no meu contracheque todo santo mês, as parcelas, e hoje estou dependendo desse plano para sobreviver, mas até agora, Planserv não se manifestou, mesmo tendo uma liminar”, declara o soldado.

O policial militar encerra a gravação pedindo que seus seguidores compartilhem o vídeo. “Você que é meu amigo, que tem acompanhado a minha história, essas mais de 7 mil pessoas que me seguem, quero que vocês sejam solidários, me ajudem a compartilhar esse vídeo, que chegue às autoridades competentes, que eles tomem uma iniciativa. Eu sou o soldado Pedra Porto, soldado do estado da Bahia, e estou reivindicando o meu direito de continuar vivendo. Minha irmã é compatível comigo e só estamos dependendo da boa vontade do Planserv ... Conforme os dias vão passando, vocês estão colocando a minha vida em risco.... Ninguém vai cercear o meu direito à vida”, finaliza.

No perfil do servidor, muitos seguidores lamentam a situação. “Deus é contigo, tudo dará certo”, escreve um internauta. “Vc vai vencer meu irmão”, acrescenta outro. Já outros foram mais críticos. “Um absurdo isso, que plano é esse”, se posiciona uma mulher. “Revoltante, queremos resposta Planserv”, diz outra. “Situação complicada, pagamos o plano e caro! Quando precisa, kd? Saúde é coisa séria, não pode esperar, não!”, escreveu outro usuário.

O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv) está sob a gestão direta Secretaria da Administração (Saeb). A reportagem procurou a Saeb, mas até o momento não teve resposta.