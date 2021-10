'Não se pode tirar um gol desses com a mão e ficar impune', dispara Gilberto

O Bahia segurou a pressão do Juventude e ficou no empate sem gols na noite deste sábado (30), no estádio Alfredo Jaconi. A partida, pela 29ª rodada da Série A, ficou marcada principalmente pela atuação do VAR, que provocou reclamações das duas equipes. Mas o lance mais polêmico aconteceu com o Esquadrão.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, Ronaldo finalizou para o gol vazio, mas a bola tocou no braço de Vitor Mendes antes de sair pela linha de fundo. O árbitro chegou a consultar o vídeo, só que entendeu que era mão de apoio e não marcou pênalti. Após a partida, o artilheiro Gilberto ficou na bronca e disparou contra a decisão.

"Com relação à arbitragem, a finalidade de um jogo de futebol é o gol. E quando se tem uma jogada que é direta para o gol, que é gol claro, e o cara tira com a mão... Por mais que ela esteja colada no chão, a regra diz isso, tinha que ser marcado o pênalti. Empatou diretamente um gol do Bahia. Poderia até não ter dado a expulsão, já que não houve a finalidade de cortar, mas o pênalti era claro, era para ter sido marcado. Na minha opinião, há uma discussão sobre isso no mundo, e espero que melhore. Não se pode tirar um gol desses com a mão e ficar impune", disse o atacante.

O artilheiro também elogiou o jogo defensivo do Bahia diante da pressão do Juventude, e comemorou o ponto fora de casa. Com o empate, o tricolor permanece na 15ª colocação, com 33 pontos, mas ainda pode haver mudança na tabela, já que o Ceará, que tem os mesmos pontos, joga no domingo (31).

"O Bahia fez um excelente jogo defensivo. Conseguimos sair daqui com um empate em um jogo que foi extremamente difícil para nós. Isso mostra que nossa equipe está lutando muito, está conseguindo, em jogos com dificuldade alta, somar pontos", comentou Gilberto.

Na próxima rodada, o Bahia volta a jogar em casa. O próximo compromisso do Esquadrão será diante do São Paulo, no domingo da semana que vem, dia 7, às 18h15, na Arena Fonte Nova.