Não tem desculpa para não votar; confira guia

Fora os casos fortuitos ou de força maior, não tem desculpa para não votar neste momento decisivo para o futuro do país e da Bahia. Se a birra era com longas filas no segundo turno, como ocorreu no primeiro, a probabilidade disso ocorrer neste domingo é ínfima. Ao contrário do primeiro turno, quando o eleitor apertava 15 números para escolher deputados, senador, governador e presidente, desta vez serão quatro números, fora a tecla confirma. Se a média do tempo do primeiro turno era de um minuto e meio, desta vez a expectativa é não ultrapassar os 20 segundos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Outras medidas adotadas seguem a mesma cartilha do primeiro turno, como a gratuidade nos transportes públicos da capital e do interior. Em Salvador, a medida vale para ônibus, metrô, ferry-boat e lanchinhas, em todas as estações. Cinquenta e três prefeituras baianas foram acionadas pela Defensoria Pública do Estado (DPE) para reforçar a gratuidade.

Outro aspecto será a Lei Seca. No caso, a ausência dela. Em Salvador, a venda de bebida alcoólica será permitida e aquela cervejinha está liberada durante todo o dia, com moderação. Outros aspectos, como celular na cabine de votação, continuam proibidos. Preparamos um guia do que você precisa saber no dia da eleição, como transporte, conduta, segurança, proibições e orientações. Contudo, o mais importante é manter a civilidade no dia mais importante do país.

“É preciso que o eleitor mantenha o espírito de paz e respeito. Todas as diferenças precisam ser depositadas apenas nas urnas”, disse o secretário de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), Victor Xavier.

Guia da votação

Trajes proibidos - Não dá para votar sem camisa ou com trajes de banho, como sunga, biquíni ou maiô.

Camisas partidárias - Pode vestir a camisa de seu candidato, colocar adesivos e até levar bandeiras, desde que seja uma manifestação pessoal e, principalmente, silenciosa. Manifestações coletivas e distribuição de panfletos estão proibidas no domingo, até o término da votação. Tal atitude pode ser considerada boca de urna e, portanto, crime eleitoral.

Outros trajes - Pode ir de chinelo, bermuda e até paletó e gravata. Não há nenhuma restrição, desde que obedeça o primeiro item do guia.

Covid-19 - Não há mais a obrigação de utilizar máscaras. Contudo, pode usar se quiser. As seções terão álcool em gel disponível para todos, e os mesários recebem o kit com máscara, caso queiram utilizar.

Pode votar no 2º turno - Mesmo que o eleitor não tenha votado no primeiro turno, pode votar no segundo, mesmo que não tenha justificado. São consideradas votações distintas e não há influência neste aspecto. Porém, é preciso justificar o voto do primeiro turno. Caso não possa votar novamente, é preciso justificar os dois pleitos, sob pena de multa (R$ 3,50). O eleitor tem 60 dias para justificar o voto, contando o dia da votação.

Voto em trânsito - Não é mais possível solicitar o voto em trânsito. O pedido para quem fosse votar fora do seu município terminou no dia 18 de agosto. Para quem solicitou na época, vale também para o segundo turno.

e-Título - O eleitor só tem até este sábado (29) para baixar o aplicativo, uma maneira mais rápida e digital para a votação. Depois desta data, não será mais possível o download. Ele serve, inclusive, como documento de identificação. O e-Título também pode ser usado para consultar o local de votação. Quem já baixou não precisa se preocupar.

Outros documentos - Quem não conseguir baixar o e-Título não tem problema. Vai votar também, desde que apresente um documento válido com foto. Não é obrigatório o título de eleitor, mas é preciso saber o local onde vota e se está em situação regular. Para saber se está apto ao voto, basta acessar o site do TSE (https://www.tse.jus.br).

Não é obrigatório - O voto é facultativo para pessoas analfabetas e pessoas alfabetizadas com menos de 18 anos e mais de 70 anos. Mas, se puder votar, vote!

Ônibus - Em Salvador, o transporte público terrestre será gratuito das 6h às 20h de domingo. Segundo a Secretaria de Mobilidade Municipal de Salvador (Semob), os ônibus vão operar com frota normal de dia útil durante toda eleição. A medida vale também para as linhas metropolitanas e para outros municípios, como Feira de Santana e Juazeiro. É uma recomendação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), mas algumas cidades, como Vitória da Conquista, tentam barrar a decisão.

Lanchinhas - A travessia Salvador/ Mar Grande terá funcionamento normal e será gratuita durante toda a votação, no domingo.

Ferry-boat - O transporte marítimo também será gratuito durante todo o domingo, mas fique atento a um detalhe: serve apenas para pedestres. A travessia com o carro segue com a cobrança normal.

Metrô - O Sistema Metroviário Salvador/ Lauro de Freitas também terá gratuidade, das 0h às 23h59 de domingo. Em Salvador, o Elevador Lacerda e o Plano Inclinado terão tarifa gratuita, até as 19h de domingo.

Menor tempo - Ao contrário do primeiro turno, em que o eleitor baiano precisou votar quatro vezes, desta vez serão apenas dois candidatos: para presidente e governador. Segundo o TSE, a média de tempo para o eleitor votar será de 20 segundos, ao contrário do primeiro, quando a média foi de 1min20s. Portanto, dificilmente teremos aquelas longas filas. Para melhorar ainda mais este tempo, fique em mãos com os documentos necessários, além do número dos candidatos. Caso não lembre, pode levar uma cola anotada no papel.

Pode beber - De forma geral, a Bahia não adotará a Lei Seca durante a votação. Contudo, a sugestão é de deixar para tomar sua cervejinha após votar. Também não leve bebida alcoólica para a seção eleitoral. No primeiro turno, algumas cidades baianas preferiram proibir o consumo, sob a justificativa de evitar brigas. Barrocas, Biritinga, Serrinha, Araci e Teofilândia foram algumas cidades. Em Salvador, está liberado. Consulte a prefeitura local sobre a proibição.

Proibições

Celular - A cartilha segue a mesma do primeiro turno. Pode levar seu celular, principalmente se tiver o aplicativo e-Título, mas não será possível se dirigir à cabine de votação com o aparelho. O celular deve ser deixado com o mesário, justamente para evitar registros e crimes eleitorais. Caso o eleitor se negue, não será possível votar, e a polícia pode ser acionada.

Armas - É proibido o transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) na véspera, no dia das eleições e nas 24 horas do dia seguinte ao pleito. Os policiais que não estiverem de serviço também não podem. Votar com armas de fogo, nem pensar.

Segurança

Cerca de 34 mil policiais militares, civis, peritos e bombeiros militares trabalharão durante a eleição deste domingo, na ‘Operação Eleições, sendo 29 mil PMs.

Monitoramento Para evitar crimes eleitorais, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro de Operações e Inteligência (COI), foi reativado. Integrantes da SSP, de órgãos federais e municipais atuam em conjunto, monitorando todo o estado. O monitoramento ficará ativo até a madrugada da próxima segunda-feira. O policiamento e controle ficam, inclusive após a apuração, nas respectivas comemorações de eleitores nas ruas.

Pardal - É possível denunciar todo tipo de crime ou irregularidade eleitoral pelo aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de forma anônima. Também é possível denunciar às autoridades policiais locais ou pelo e-Título. Somente no primeiro turno, a Bahia registrou 67 crimes eleitorais. As estatísticas policiais do estado registraram 32 ocorrências relacionadas à boca de urna e 14 crimes onde houve a violação da lei que proíbe propaganda partidária.

Direito ao voto - Se você vai trabalhar no dia da eleição, seu patrão precisa facilitar sua votação e ceder um horário para que seus funcionários votem. O voto é secreto. Caso o chefe te induza a votar em outro candidato de sua preferência, denuncie.

Contagem - Uma das formas de conhecer os resultados apurados nas urnas é através do aplicativo Boletim na Mão, do TSE.



O CORREIO SEU VOTO vai circular no domingo, com edição especial das eleições e todas as zonas da capital.