"Não tem o que dizer ao torcedor", diz Capixaba após nova derrota

O momento ruim do Bahia na temporada 2021 foi ampliado. Na noite deste domingo (15), o Esquadrão levou a virada do Atlético-GO em Pituaçu, voltou a perder e completou o sexto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o lateral Juninho Capixaba tentou justificar o que tem feito o tricolor tropeçar tanto na temporada. Para ele, mais uma vez o Bahia pecou em detalhes e foi castigado pelo adversário.

“De novo no detalhe. A gente começa o bem o jogo e em momentos que que não pode tomar o gol a gente toma. A gente começa sempre em um bom ritmo, mas no percurso a gente deixa a desejar. Temos que trabalhar para mudar isso o mais rápido possível”, afirmou.

Questionado sobre a vaias que ouviu do grupo de 25 sócios que marcou presença no jogo, Capixaba afirmou que não tem desculpas para dar e que o time precisa reagir o mais rápido possível.

"Não tenho muito o que falar para o torcedor, temos dado tudo dentro de campo, óbvio que vai ter erros. Temos que trabalhar, diminuir os erros, para dar alegria ao torcedor.