'Não tem outro nome melhor do que Bruno Reis', diz Marcio Marinho

Marcio Marinho

(Foto: Elias Dantas / Alô Alô Bahia)

O deputado federal Marcio Marinho, presidente estadual do Republicanos, participa nesta segunda-feira (6) na apresentação do vice-prefeito Bruno Reis como pré-candidato do Democratas à Prefeitura de Salvador. Ao destacar a participação do Republicanos na gestão do prefeito ACM Neto (DEM), Marinho enfatizou que a sigla vai seguir com Bruno Reis nas eleições deste ano.

"Não tem outro nome melhor do que Bruno Reis para dar continuidade a essa transformação. Acredito muito em você. Melhor nome que temos hoje na base do prefeito ACM Neto. Nosso partido irá lhe dar todo o sustento necessário. Conte com nosso partido", disse.

Ele ainda lembrou que, em 2008, esteve ao lado de ACM Neto na chapa pela prefeitura. "O destino não quis que fizéssemos aquela transformação em 2008, mas sim em 2012. Salvador é uma cidade acolhedora, que dá gosto de convidarmos amigos e parentes para virem visitar", afirmou.