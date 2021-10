'Não temos direito de pagar pra ver', diz secretário sobre show de MC Poze

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino, falou nesta sexta-feira (29) sobre a proibição do show de MC Poze em Salvador. O evento aconteceria no sábado (30), no Alto do Andu.

"A Secretaria de Segurança descobriu, através do serviço de inteligência, que havia planejamento de ataques criminosos durante esse show, por parte de grupos que traficam drogas. As evidências indicavam, de forma contundente, que isso poderia gerar uma tragédia de formas inimagináveis e nós temos o dever de prevenir a criminalidade, para proteger as pessoas. Nós não temos o direito de pagar pra ver", afirma Mandarino.

A portaria com o decreto que proíbe o evento será publicada no sábado no Diário Oficial do Estado (DOE). A SSP diz que havia informação de que um conflito envolvendo grupos criminosos aconteceria no show. Medidas serão tomadas pelas polícias Civil e Militar para garantir monitoramento e repressão, caso o evento aconteça.

"Trabalhamos com prevenção e inteligência. Descobrimos a possibilidade de um ataque e, buscando sempre preservar vidas, proibimos a promoção dessa festa", acrescenta o secretário.

Vídeo com ameaça

O show seria o primeiro de MC Poze em Salvador. Nas redes sociais, vídeos publicados por membros de uma facção criminosa ameaçavam o músico carioca de morte.

Horas depois da divulgação do vídeo, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou, na noite desta quinta-feira (28), a informação de que o show não foi liberado justamente para evitar algum incidente mais grave.

"A Secretaria da Segurança Pública não permitirá a realização do evento 'Baile do Embrasa', marcado para o próximo sábado (30), no espaço de shows Alto do Andú, em Salvador. Ameaças de traficantes contra o MC Poze, uma das atrações, motivaram a decisão."

Ainda de acordo com a pasta, as equipes de inteligência apuram uma possível rixa entre organizações criminosas e o cantor. A SSP cita ainda a existência do vídeo.

"Embora a competência para autorizar shows seja da Prefeitura, cabe, no entanto, ao estado garantir a segurança e prevenir para que delitos não ocorram. Nosso principal objetivo é preservar vidas", afirmou o secretário Ricardo Mandarino.

Precedentes

Essa não é a primeira vez que o carioca MC Poze é ameaçado por membros de organizações criminosas, após anúncios de shows em outras cidades.

Desta vez, criminosos foram até o local onde ocorreria o ‘Baile do Embrasa’ para pichar o muro e ameaçar o artista. Nas imagens, é possível ver armas e até granadas.

“Vai tocar aqui não, MC Poze aqui na Bahia é bala”, diz um dos homens, sem mostrar o rosto, enquanto outro escreve ameaças na parede da casa de shows. Ao final, os criminosos ainda efetuam uma série de disparos contra as paredes e portão.

Outras ameaças

O funkeiro carioca já possui um histórico de desavença com facções criminosas pelo país. MC Poze já precisou cancelar um show em Manaus (AM), após sofrer ameaça de morte de bandidos locais.

No ano passado, o artista chegou a ser investigado pela polícia do Rio de Janeiro por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e teve a prisão preventiva decretada após ser denunciado pelo Ministério Público local.

De acordo com o inquérito, Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, nome de batismo do artista, faria parte da maior facção criminosa do Rio. Ainda segundo a polícia, ele ainda seria responsável por incitar a violência, promover o grupo criminoso e participar de shows pagos pelo tráfico.