'Não tenho vontade nenhuma', dispara Manu sobre papo com Hadson

O Big Brother Brasil 20 já acabou - com a médica Thelma Assis como grande campeã -, mas os papos que as finalistas tiveram dentro do confinamento seguem dando o que falar. Terceira colocada da histórica edição do reality show, Manu Gavassi foi questionada sobre o conflito entre as sisters e os brothers na casa - e, mais especificamente, sobre Hadson. E confessou que não quer muito papo com o ex-jogador no 'mundo real'.

"Não estou disposta a superar nada. Para mim foi bem errado tudo o que aconteceu, eu me senti muito ofendida. Não tenho vontade nenhuma [de conversar com Hadson]", falou a cantora e atriz, durante a cerimônia de entrega do Prêmio #RedeBBB.

Fernanda quer saber se Manu vai superar a treta com Hadson e vai desculpá-lo: "não tenho vontade nenhuma" #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/iuJu0Yn5yb — vembigbrother (@VemBigBrother) April 28, 2020

Outro assunto que Manu comentou foi sobre a identidade de um namorado do passado. Durante o BBB20, ela confessou sobre traições que sofreu de um ex, sem dar a identidade dele. Mas os detetives de plantão das redes sociais juntaram os pedaços e garantiram que ela estava falando do ator Chay Suede. A artista, porém, se recusou a responder quem era.

Eu contei diversas histórias. Acho que é bem legal o jornalista ligar a notícia de traição a um nome de uma pessoa conhecida. Eu jamais responderia essas perguntas", disparou, em coletiva virtual promovida pela Globo.

Manu ainda comemorou sua participação no reality. "Fiquei muito honrada de perder para Thelminha, fiquei muito feliz com a final e com o resultado. Acho que descobri que sou muito mais corajosa do que imaginava. Esse desafio me deixou com muito medo. Agora quero viver, aceitar mais desafios e ser um pouquinho menos medrosa".