‘Nas Margens da Palavra’: festival literário mobiliza estudantes e escritores de Cachoeira

O Festival de Linguagens do Colégio Adventista da Bahia (Flicab), ‘Nas Margens da Palavra’, acontece deste domingo (12) até a próxima quarta (15) em Cachoeira, no Recôncavo baiano, no formato online.

O evento mobiliza escritores(as), pesquisadores(as) e estudantes para apreciar o sabor da escrita, o prazer da leitura e refletirem sobre as (re)leituras a partir das diferentes linguagens. Confira a programação na Plataforma Even3.

Um dos destaques dessa edição é o professor e escritor Aleilton Fonseca, membro das Academias de Letras de Ilhéus, de Itabuna e da Bahia, com cerca de 25 livros publicados, alguns no exterior, como França, Canadá, Bélgica, Estados Unidos e Itália. A escritora Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz, doutora em Filologia e Língua Portuguesa, integrante da Confraria Poética Feminina, também será uma das convidadas especiais.

Foto: Reprodução

O evento foi idealizado pelos(as) professores(as) Daianna Quelle da Silva Santos da Silva, Fábio Batista Pereira e Adna Evangelista Couto dos Santos a partir da necessidade de promover reflexões, aprendizados e disseminação de informações e conhecimentos acadêmicos e culturais que envolvam às áreas de linguagens e humanidades para os educandos, o espaço escolar, comunidade e às pessoas que se interessam pelas áreas citadas.

De acordo com a Coordenadora da Unidade de Ensino, Elaine Nunes, “o Flicab tem como finalidade promover reflexões sobre temas envolvendo as áreas de linguagens e humanidades, estimulando o protagonismo discente através do envolvimento dos alunos do Ensino Médio com as produções dos documentários e a disseminação de conhecimentos científicos.”

Para a estudante da 2ª série do Ensino Médio, Rilari Emanuelle, “a importância do evento vai além da minha sua vida acadêmica: tem uma grande importância para a minha vida pessoal, pois é um incentivo para lutar por outras coisas também”.

Rilari tem estudado Filologia com a orientação da professora e escritora Daianna Quelle da Silva Santos da Silva para realização do trabalho com poemas de Castro Alves, faz parte do Talking Clube-Bginners (Inglês), coordenado pela professora Isabel Maria Torres Marinho. A garota vai integrar a mesa redonda ‘Escravidão, Abolição e Abolicionistas: dos Jornais aos Poemas’, junto ao professor doutor Jacó Souza (diretor do Arquivo Municipal de Cachoeira e docente da FADBA) e a professora doutora Maria da Conceição Reis Teixeira, professora plena da Universidade do Estado da Bahia e líder do Grupo de Pesquisa Edição e Estudos de Textos (Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil/CNPq).

Outro destaque é a mesa redonda ‘Entre Cartas e Abrigos: o Projeto e a Missão’, com participação das docentes do CAB Kelly D'Afonseca, Sara Alves e Raquel Santos, cujo objetivo é compartilhar a proposta e os resultados de ações no âmbito missiológico com a integração fé e ensino.

O evento gratuito é online, acontece de 12 a 15 de setembro e pode ser acompanhado nos canais e plataformas digitais: (Youtube, Instagram) do Colégio Adventista da Bahia e Faculdade Adventista da Bahia. Clique aqui para conferir a programação completa.