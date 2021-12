Nas vésperas de jogo com Bahia, jogadores do Fortaleza são flagrados na Farofa da Gkay

Na madrugada da última terça-feira (7), três jogadores do Fortaleza foram flagrados na "Farofa da Gkay", tradicional festa que comemora o aniversário da digital influencer Gessica Kayane. Estiveram no evento o volante Éderson e os meias Lucas Lima e Lucas Crispim.

Nesta quinta-feira (9), Fortaleza e Bahia se enfrentam no Castelão pela última rodada do Brasileirão, em partida que vale a permanência dos baianos na Série A. Os cearenses, por sua vez, não tem mais aspirações no campeonato, visto que já estão classificados para a Libertadores.

A presença dos atletas na festa, que durou três dias e contou com a presença de diversos famosos, cantores e influenciadores digitais, levantou questionamentos sobre o comprometimento da equipe cearense com a última e decisiva rodada do Brasileirão.

Três equipes tem total interesse numa vitória do Fortaleza em cima do Bahia: Cuiabá, Juventude e Grêmio. O trio disputa ponto a ponto com os baianos a permanência na primeira divisão. Nas redes sociais, foi possível ver torcedores destas equipes "em desespero" ao ver os jogadores na festa.

A festa:

A "Farofa da Gkay" acontece desde 2017 e comemora o aniversário da atriz e digital influencer Gessica Kayane, conhecida como "Gkay". Ela fechou o Marina Park Hotel, em Fortaleza, por três dias para receber convidados famosos e comemorar o seu aniversário de 29 anos, celebrado no dia 3 de dezembro. A festa foi um dos assunto mais comentados do Twitter desde o último domingo.

Com ar de festival de música, o evento teve performances de Alok, Matheus Fernandes e Pedro Sampaio, Xand Avião, Wesley Safadão, Léo Santana, Simaria, Kevinho, Zé Felipe, Rogerinho, Felipe Amorim e É o Tchan.