Nasa investiga crescimento de anomalia que pode causar caos nas comunicações

A Nasa está investigando uma anomalia do campo magnético da Terra localizada ao sul do Oceano Atlântico. A agência espacial americana notou que essa região teve uma "pequena evolução" nos últimos anos. As informações são da BBC.

A existência desta falha pode causar grandes problemas para satélites e espaçonaves. Isso porque nessa região a quantidade de partículas expelidas pelo sol é maior do que no resto do planeta, podendo derrubar computadores de bordo e a coleta de dados de satélites.

Estudando a anomalia, cientistas observaram que a região está crescendo e se expandindo para o oeste. E ela também começou a se dividir.

Os satélites desligam seus componentes não essenciais ao passar por essa falha. Caso sejam atingidos e entrem em curto-circuito, sofrendo uma falha temporária ou danos permanentes em algum componente, todo o sistema de comunicações do planeta que depende deles pode entrar em colapso.