Nasceu a primeira filha do casal de atores Tatá Werneck e Rafal Vitti. Em sua conta no Twitter, a atriz escreveu: "ela é linda!". Apesar do comentário, até seus fãs duvidaram da humorista.

Nasce a filha do casal de atores Tatá Werneck e Rafal Vitti (Foto: Reprodução)

"Minha neném nasceu ❤️ tava c tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais pra quem já não escalava sem estar grávida.p.s: normalmente as pessoas vão bem bonitas pra sala de parto. Eu ouvi a frase “a senhora gostaria de pentear o cabelo?”, escreveu.

Segundo a Revista Crescer, a atriz entrou em trabalho de parto na terça-feira (22) e sentia contrações quando deu entrada na maternidade por volta das 21h.