Nasce Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira

Veio ao mundo nesta quarta-feira o menino Bento, primeiro filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. O parto foi feito em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o blogueiro Leo Dias, o bebê nasceu com 4 quilos e 53 cm.

"Não existe no mundo sensação melhor! Mas pra mim o que foi mais lindo, foi ver a força da minha esposa e estar com ela nesse momento! Ela é a mulher mais incrível que existe! Porque sem ela eu não teria ele! Também gostaria de agradecer ao 'Ser Mamãe em Miami', foi graças a esse projeto que viemos ter o bebê aqui. Também agradeço ao obstetra Dr Cardenas e do pediatra Dr Lorentz", disse Thammy a Leo Dias.

Gravidez

O tratamento para a gravidez de Andressa também foi feito em Miami, onde se prepararam para ter um bebê através de fertilização in vitro.

A época, Andressa detalhou para os fãs o processo, contando que iniciou em fevereiro a tomar os medicamentos. Eles optaram por um banco de doadores nos Estados Unidos, uma vez que as leis do país permitem ter acesso a diversas informações como características físicas, hobbies, preferências, escolaridade e traços da personalidade.

Neto de Gretchen

Em julho do ano passado Gretchen comemorou a chegada de Bento. Além do filho de Thammy, a dançarina também estava esperando a chegada de outros dois netinhos, esses filhos de Gabriel Miranda e Décio Nascimento Jr.

"A expectativa é maravilhosa. São três bebês chegando, e todo bebê é uma benção. Na nossa família, sempre existiu esse amor muito grande e uma vontade de estar junto das crianças", diz Gretchen à coluna de Patrícia Kogut, em O Globo.

Ela já é avó de Bia, de 15 anos, e Enrico, de 1 ano, filhos de Jenny Miranda.