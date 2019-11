Nasce Gael, o filho das esportistas Lili e Larissa

As jogadoras de vôlei Larissa França e Lili Maestrini estão vivendo um momento especial e não escondem a alegria nas redes sociais. A família aumentou com a chegada do filho delas, Gael - Lili deu à luz no dia 29 de outubro.

“Ainda não consegui dormir pq estou completamente apaixonada e não consigo ficar um minuto sem olhar pra ele!”, disse Lili, no dia seguinte. “Obrigada amor, por estar sempre ao meu lado. Te amo mto!!! Nosso gatinho veio pra trazer ainda mais alegria pras nossas vidas”, completa.

“Quando olhei para os seus olhos, com nosso pequeno nos braços pela primeira vez, imediatamente o meu mundo se transformou. De repente senti como se a minha vida já não me pertencesse. Senti a alma cheia de amor e o meu coração fora de mim”, postou Lili”, ressaltou.

“Ser mãe é uma missão maravilhosa, com muitos desafios, mas que vão nos fazer crescer muito. Faremos isso juntas! Eu te amo muito, Larissa. Obrigada por estar comigo em todos os momentos e ser essa mãe maravilhosa!!! Como eu tenho sorte. Como o Gael tem sorte!”, concluiu.

Larissa e sua esposa, a jogadora Lili Maestrini, fizeram um tratamento em busca do sonho da maternidade em 2012. Casaram-se "em segredo" em Cancún em 2010, cinco meses após início do namoro e depois, de maneira oficial, em uma cerimônia em Fortaleza em 2013. Naquele mesmo ano, elas perderam o bebê que Larissa esperava, com oito semanas. Em 2014, em nova tentativa, mais um baque com outra perda.

Mesmo com os baques, Larissa contou ao Globo Esporte que queria ter quatro filhos. "Sou uma nova mulher. Amadureci muito. Depois da parada, das tentativas de engravidar, de ter perdido as duas vezes, temos um novo modo de enxergar a vida. Passamos por um momento muito ruim, mas não me arrependo de nada. A Lili sempre foi minha parte boa. Amo minha profissão, sempre fui feliz e bem-sucedida, mas ela deixa tudo leve. Hoje vejo que posso ter isso nos dois, com ela e com minha profissão", disse a “Mulher Mágica”, como é chamada Larissa.