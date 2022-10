Nasce Maria Flor, segunda filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe

Nasceu na madrugada deste sábado (22) Maria Flor, a segunda filha de Virgínia Fonseca, 23 anos, e Zé Felipe, 24. A influencer e o cantor já são pais também de Maria Alice, que está com 1 ano e 4 meses.

Os pais anunciaram a novidade pelas redes sociais, por volta das 7h. "Bom dia! Indo dormir agora, nossa princesa Florzinha chegou e muito bem, graças a Deus", escreveu Virgínia. "Assim que acordar venho falar melhor com vocês. Cara de cansadinha, mas felicidade exalando", acrescentou.

Zé Felipe também celebrou o nascimento da caçula. "Bom dia. Ela é linda! Florzinha chegou. Obrigado, meu Deus", escreveu ele, que ainda compartilhou uma imagem da marca do pé da filhota no corpo dele.

Ontem, Virgínia divulgou detalhes do quarto de Maria Flor, que incluem até peças banhadas em ouro. Ela disse que planejou o quarto com Zé Felipe sem se preocupar com gastos.

(Foto: Reprodução)