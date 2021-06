Nasce primeiro bebê de Feira de Santana com anticorpos para a covid-19

Enzo de Carvalho Carneiro, filho da enfermeira Gabriele de Carvalho Moraes, que atua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Estadual da Criança (HEC), é o primeiro bebê feirense a nascer com anticorpos para a covid-19. Enzo nasceu na segunda-feira da semana passada (24)) e recebeu alta hospitalar no dia 27 de maio. Na sexta-feira passada (28) ele realizou os exames de sangue que constataram os anticorpos IgG contra SARS-CoV-2.

“Quando eu estava com 30 semanas de gestação, eu tomei a primeira dose da vacina CoronaVac, por indicação da médica obstetra Rita Rios. Com 34 semanas tomei a segunda dose. Já havia essa esperança de que Enzo nascesse imune, mas eu nem consigo explicar a sensação de alívio que tive quando recebi a notícia. Cauã mesmo, meu filho mais velho, hoje com seis anos, saiu pela casa gritando ‘meu presente – como ele chama o irmãozinho – está imunizado’”, declara Gabriele.

A vacina, como explica Rita Rios, é de suma importância para a equipe médica obstetra, pois “é uma forma de proteção que também evita o óbito de gestantes”. Rita também destaca que “quando Gabriele me passou o resultado do teste de Enzo, fiquei muito feliz, porque indica uma luz numa doença nova e que estamos em aprendizado”.

O Diretor Médico do HEC, Brunno Barros, afirma que “nesse momento surge uma esperança a mais na luta contra a COVID-19 sabermos que a vacina pode estar conferindo uma certa imunidade nos recém-nascidos. No entanto, ainda precisamos continuar firmes com as medidas de prevenção à COVID, porque sabemos que existem cepas diferentes e não temos garantia de uma imunidade total ao vírus. Medidas como o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização das mãos ainda devem ser reforçadas e mantidas”. Enzo, que nasceu com 3.010 kg e 51 cm, e Gabriele continuarão sendo acompanhados para controle da imunização.