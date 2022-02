Nasce primeiro filho de Jennifer Lawrence

A atriz Jennifer Lawrence deu à luz ao seu primeiro filho, segundo o site norte-americano TMZ. De acordo com o tabloide, o bebê nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, contudo o sexo, o nome e demais detalhes ainda não foram divulgados.



Esse é o primeiro filho da artista com o marido, o diretor da galeria de arte Gladstone64, localizada em Nova York, Cooke Maroney. Jennifer, de 31 anos, e Cooke, de 37 anos, casaram-se em 2019, em uma cerimônia discreta em Rhode Island.



A estrela de Hollywood é conhecida por manter sua vida pessoal de forma discreta. A gravidez só foi revelada em setembro do ano passado e a primeira aparição pública de Jennifer grávida ocorreu apenas em dezembro, durante a estreia oficial do filme da Netflix, Não Olhe Para Cima.