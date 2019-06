Nascido em Tucano (Ba) o ator Othon Bastos vai receber o título de cidadão soteropolitano

(Divulgação)

O ator Othon Bastos completou 60 anos de carreira

O ator Othon Bastos, que há várias décadas encanta os brasileiros com o seu enorme talento, vai receber da Câmara Municipal de Salvador o Título de Cidadão Soteropolitano. A cerimônia está marcada para o próximo dia 7 de junho, às 18h, no Plenário. Nascido no município de Tucano, o artista integrou a primeira turma de alunos da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e ajudou a fundar, na década de 1960, o Teatro Vila Velha. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Bastos teve atuações brilhantes no teatro, cinema e televisão.



Mixologia

O Grupo Fasano não para de investir em sua área de alimentos e bebidas. Na próxima segunda-feira (3), o Bar Fasano recebe o tarimbado barman Alex Mesquita, para um treinamento com os profissionais locais. A proposta, segundo o bartender, é utilizar ingredientes locais na preparação de drinques que logo estarão na carta do bar.

(Divulgação)

O bartender Alex Mesquita é conhecido em toda América Latina

A dois

Vania Abreu preparou um repertório especial para as duas apresentações que fará nos próximos dias 12 e 13 de junho, no Café-Teatro Rubi. A baiana reuniu várias canções que falam de amor para o show Amores ao Piano e Violoncelo que fará aqui em comemoração ao Dia dos Namorados. Com formação de voz, piano e violoncelo, o show está recheado de poesias de Adélia Prado, Manoel Bandeira, Pablo Neruda, Ferreira Gullar, Paulo Leminski e Alice Ruiz. A intérprete será acompanhada por Marquinho de Carvalho ao piano e Suzana Kato ao violoncelo. Os arranjos são de João Cristal e a direção artística, da própria Vania.

(Divulgação)

A cantora Vania Abreu se apresenta no Dia dos Namorados

Tudo novo

Após dois meses de reforma e um investimento de mais de 1 milhão, o Hotel Deville Prime Salvador reinaugurou ontem, o Restaurante Sabores de Itapuã. “O projeto é do arquiteto Jayme Bernardo que valoriza a atmosfera sofisticada do espaço com uma linguagem contemporânea, integrando o restaurante à área verde e à piscina do hotel com seu amplo terraço”, conta o gerente geral Miguel Comandulli. Com a reforma, o restaurante aumentou sua capacidade para 200 pessoas e está aberto ao público.



Champanhe e licor

Fernanda Lebram vai levar o clima de São João para o hotel Salvador Express, em Amaralina. A empresária promove no dia 14 de junho a primeira edição da festa Forró com Champa. O esquenta para o São João será embalado pela banda Os Mortalhas, com repertório especial de forró, e DJ Barbie, comandando a pista em clima de muito arrasta-pé O ingresso custa R$ 80 e inclui buffet junino, licores, água, refrigerante e champanhe.



Vozes e violões

Licia Fabio está à frente da festa do Dia dos Namorados, no próximo dia 12, na Pupileira. A promoter vai juntar no mesmo palco as vozes e os violões de dois grandes nomes da música baiana: Saulo e Luiz Caldas. A dupla já elegeu o repertório, cheio de canções românticas, e já começou a ensaiar a apresentação. Os ingressos estão à venda na loja da Santa Casa da Bahia no Salvador Shopping, e no local do evento.



Cinema francês

A edição 2019 do Festival Varilux de Cinema Francês será aberta na próxima segunda-feira (3), às 19h30, no Espaço de Cinema Itaú Glauber Rocha, com as pré-estreias de quatro produções francesas. Dentre os filmes estará sendo exibido Quem Você Pensa Que Sou com a bela Juliette Binoche.



Pet do bem

O empresário e médico veterinário Maurício Nogueira lança hoje uma campanha social que tem o objetivo de ajudar entidades que trabalham em prol da causa animal. A ação consiste em reverter um percentual das vendas de sua loja, a Eu Amo Animais, em serviços médicos no hospital e no centro de estética da própria loja para cães e gatos do Instituto Patruska Barreiro, ABPA e REMCA. O start da campanha, intitulada Eu Amo Cuidar, é aberto ao público, a partir das 16 horas, na sede da loja, em Villas do Atlântico.



Casa nova

Com unidades na Barra e na Pituba, o restaurante Di Lucca, abriu mais uma casa no Rio Vermelho. O espaço já está operando em soft opening com um cardápio de massas e pizzas artesanais criado pelo chef Lucas Presas, que tem como sócios Gustavo Ramos e Marcello Alexandre Oliveira.