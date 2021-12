Natal com trovoadas e raios

A véspera de natal será comemorada com raios e trovoadas. A previsão para esta sexta-feira (24/12) é que a passagem de uma frente fria somada a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ocasionarão eventos de chuvas significativas, acompanhadas por trovoadas. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Soteropolitanos vão festejar o Natal com clima instável até o domingo, 26, quando o tempo deve melhorar um pouco (Fotos: Arisson Marinho)

Apesar desse volume de chuvas, o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo disse que a capital baiana não teve registro de morte ou feridos. Segundo ele, o saldo positivo se deve ao fato de que, desde 2016, a prefeitura vem investindo na capacitação de pessoal, o desenvolvimento de parcerias e o trabalho junto à população para minimizar os riscos advindos com as fortes chuvas. “O mês de dezembro ainda não terminou e já registramos um volume de chuva quatro vezes maior que as marcas históricas”, afirmou.

Sosthenes também fez questão de ressaltar o fato de que a Codesal, hoje, atua em articulação com outros braços da gestão pública e com uma mudança de cultura, que possibilitou trabalhar não apenas no contingenciamento de tragédias, mas, sobretudo na prevenção de situações mais graves, com o auxílio do serviço de meteorologia.

Até às 11h desta sexta-feira (24/12), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 17 solicitações. Foram três alagamentos de imóveis, quatro ameaças de desabamento, três ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, uma avaliação de imóvel alagado, um desabamento de imóvel, um desabamento parcial, dois deslizamentos de terra e um galho de árvore caído.

Sete de Abril, Pau da Lima, Mirante de Periperi, Castelo Branco, Periperi e São Marcos registraram os maiores acumulados de chuva (Foto: Arisson Marinho)

Os maiores acumulados de chuvas em 72h (dados atualizados às 11h) foram registrados Sete de Abril - Bosque Real (96,8mm), Pau da Lima (96,4mm), Mirante de Periperi (93 mm), Castelo Branco (89,2mm), Periperi (84,8mm) e São Marcos - Baixa de Santa Rita (83mm).

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link. http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins