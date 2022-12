Natal da Feira Vegana de Salvador recolhe brinquedos para doação

A Feira Vegana Salvador do próximo fim de semana terá campanha solidária de Natal nos dias 10 e 11 de dezembro, no Parque da Cidade.

Os visitantes podem levar brinquedos novos ou em bom estado para serem doados a crianças da comunidade do bairro de Santa Cruz, na capital baiana.

Empreendedores veganos de diversos segmentos e atrações culturais gratuitas integram a programação da feira, que é realizada mensalmente no Parque da Cidade.

Nos dois dias de evento será possível adotar animais do Gatil Irmã Francisca, se deliciar com comidas veganas e comprar produtos artesanais e acessórios produzidos pelos expositores. Alguns dos participantes dessa edição são: Ravegana, Vegandita, Cervejaria Encanto, Maria Rica, Kundalinivegan, Saravá Sustentável, Bhakti, Amana, Veganas Baianas, Aroma Ice Vegan, dentre outros.

Como parte das atrações para esta edição de dezembro, os visitantes serão contemplados com a apresentação do multi-instrumentista Joca Lobo, músico que promete trazer em seu repertório instrumentos nordestinos para dialogar com músicas natalinas. A Feira Vegana vai proporcionar, ainda, experiências de yoga ao ar livre, roda de conversa sobre mudanças climáticas e música ao vivo.

Ponto de coleta de materiais recicláveis

Em parceria com a startup Ciclick, a Feira Vegana Salvador terá ponto de coleta de materiais recicláveis. Os resíduos entregues serão revertidos em benefícios para serem usados na rede de parceiros da Ciclik. Os materiais aceitos para coleta são: papel, papelão, plástico, vidro, metal e eletrônico. A coleta estará disponível nos dois dias da Feira Vegana, das 11h às 17h.

Além da coleta, a campanha para estimular a redução de resíduos inclui descontos em estabelecimentos da feira para o consumidor que levar seu copo pessoal, talheres e sacolas reutilizáveis.

A entrada é gratuita e o evento acontece entre 11h e 17h.

Programação cultural da Feira Vegana

SÁBADO, 10 de dezembro

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, roupas e acessórios veganos + Feira de adoção de animais com a instituição Gatil Irmã Francisca.

13h: CineVeg.

14h30: yoga com Tayla Cândido.

15h30: apresentação natalina com Joca Lobo.

DOMINGO, 11 de dezembro

11h às 17h: Exposição de alimentos, cosméticos, roupas e acessórios veganos + Feira de adoção de animais com a instituição Gatil Irmã Francisca.

15h: roda de conversa sobre mudanças climáticas.